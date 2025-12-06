Realizaron en el campus de UADER un simulacro de accidente con víctima fatal

REDACCIÓN ELONCE
Durante un simulacro en el campus de la UADER, equipos de bomberos, policía, 107 y estudiantes recrearon un choque con múltiples víctimas para entrenar procedimientos coordinados.
En la mañana de este sábado se realizó en el Campus de la UADER, ubicado en calles General Espejo y Fernando Fader, de la ciudad de Paraná un simulacro que mostró cómo actúan bomberos, policía y salud ante un accidente grave.
El procedimiento se desarrolló en el marco del taller vivencial “Atención inicial de la urgencia y la emergencia”, donde se recreó el choque entre un auto y una ambulancia que transportaba a una mujer embarazada, con una víctima fatal.
Según explicó a Elonce, Edgardo Olivo Director de la “Diplomatura en atención inicial de urgencias y emergencias”, se recreó “un accidente donde un auto choca contra una ambulancia; la embarazada fue la primera que rescataron”.
El escenario incluyó víctimas con traumatismos de distinta gravedad y dos fallecidos simulados. La demostración permitió evidenciar cómo se evalúa la cinemática del trauma para decidir prioridades.
El responsable del simulacro detalló que se aplicó el sistema de triage para organizar la atención. “El que tenga una tarjetita roja es el que primero tiene que ser trasladado; el amarillo es el segundo y el verde es aquella persona que puede esperar”, explicó.
Los bomberos realizaron tareas en el vehículo donde quedaron atrapadas víctimas, cortando partes de la estructura y protegiendo a los participantes con mantas especiales. “Cortan el vehículo para poder extraer a la víctima sin lesionarla con vidrio o latas”, añadió.
Participación de fuerzas y estudiantes
En la actividad intervinieron bomberos voluntarios, personal del 107, 911, policía, equipos de salud y 94 alumnos de la diplomatura, quienes realizaron prácticas de evaluación y asistencia.
Durante el simulacro se mostró paso a paso cómo cada fuerza actúa según su función: la policía despejó el área, bomberos aseguraron la escena y el equipo de salud ingresó cuando se confirmó que no había riesgos.
Un enfoque común para la atención correcta
Olivo destacó la importancia de entrenar la coordinación entre los distintos organismos. “Desde el primer momento buscamos saber lo que tiene que hacer cada uno de nosotros, pero trabajar en conjunto”, afirmó.
También valoró que la capacitación se realice en la provincia: “Los 94 alumnos vienen de toda la provincia y que Paraná esté organizando esto, uniendo policía, bomberos y 107, nos da una sola mirada: la atención correcta de la víctima”.
Los docentes a cargo señalaron que el equipo de formación está integrado por técnicos superiores en emergencias, licenciados en enfermería y especialistas en terapia intensiva. “Tenemos el equipo fundamental para poder transmitir el conocimiento”, indicó Jorge Díaz.
El instructor subrayó además el impacto pedagógico de la práctica: “Lo más importante es llevarse esta experiencia que es muy difícil de lograr y que gracias a Dios ha salido todo perfecto”.
Los responsables remarcaron que el simulacro también buscó mostrar al público cómo se debe actuar ante una emergencia real. “La gente se acerca con buena voluntad, pero puede intervenir de manera errónea en segundos determinantes para salvar una vida”, explicaron. Elonce.com