Colapinto largará en la última posición en el Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto largará último este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi. El argentino no tuvo una buena clasificación.
Delante del inglés Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi, vigesimocuarta y última cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que Franco Colapinto terminó en el último lugar, al salirse dos veces de la pista.
En el circuito semiurbano de Yas Marina, donde Norris luce el liderazgo en el Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri, otro inglés acaparó focos por motivos muy distintos. Y es que Lewis Hamilton, durante una temporada deslucida con Ferrari, tuvo un accidente en la Q3 y sufrió un accidente.
Fue un mal augurio de cara a la Q1 de horas después, puesto que quedó al margen junto al tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine) y Franco Colapinto (Alpine), que no logró dominar el auto.
THE STARTING GRID FOR THE SEASON FINALE 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ICa1fOfByx— Formula 1 (@F1) December 6, 2025
“Simplemente no estoy cómodo. Hablemos en el garaje, quizás estamos en la dirección equivocada”, advirtió el argentino, en la charla con su equipo.
Más allá de que mejoró los tiempos similares que había hecho en las tres prácticas, Franco Colapinto tuvo una floja clasificación. Luego de que le quitaran dos veces los registros por exceder los límites de pista, Franco giró en 1:23.890 en su único intento válido: quedó 20° a 0.422 de la marca de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.
“No tenía grip atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, sostuvo, absolutamente decepcionado.
Final de la Q1 del #AbuDhabiGP 🇦🇪
Eliminados Hamilton, Albon, Hulkenberg, Gasly y Colapinto.
Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen 🙌#VamosNene #Telemetrico pic.twitter.com/kSe0MGUHY2— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 6, 2025