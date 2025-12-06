 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En un operativo nocturno

Mujer quedó detenida tras agredir a un policía a la salida de un boliche

Una mujer de 43 años fue reducida y trasladada por la Policía luego de intentar reingresar a un boliche y golpear a un funcionario en Gualeguaychú. 

6 de Diciembre de 2025
Policía Departamental de Gualeguaychú
Policía Departamental de Gualeguaychú

Una mujer de 43 años fue reducida y trasladada por la Policía luego de intentar reingresar a un boliche y golpear a un funcionario en Gualeguaychú. 

Una mujer de 43 años fue detenida durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:30, en Gualeguaychú, cuando personal policial que cumplía servicio adicional en un boliche intervino ante un incidente ocurrido en las inmediaciones del establecimiento.

 

El operativo se desarrolló a partir de que un funcionario policial, de 27 años, advirtió que un hombre en evidente estado de ebriedad se retiraba acompañado por una mujer que se mostraba alterada.

Según se indicó, la mujer intentó reingresar al boliche por la salida ubicada sobre calle Maestra Piccini, a pesar de las indicaciones del personal policial que resguardaba el lugar y trabajaba en la desconcentración del público. Los efectivos le solicitaron que se retirara para evitar mayores inconvenientes.

 

Pese al requerimiento de dos efectivos, la mujer persistió en su intención de ingresar nuevamente al local y, en medio del forcejeo, comenzó a propinar golpes al funcionario que encabezaba la intervención. Ante la agresión directa, los agentes actuaron de inmediato para reducirla.

 

La mujer fue trasladada en un móvil de la Comisaría de Minoridad, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Temas:

Gualeguaychú Golpes detenida estado de ebriedad Boliche
