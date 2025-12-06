Pampita se adelanta al verano con la bikini que será el boom de la temporada

La modelo sorprendió con un look en bikini de corte triangular y estampado original. La tendencia de la temporada se fusiona con el estilo único de Pampita.
Pampita se adelantó al verano 2025/2026 y ya marcó la pauta de lo que serán las tendencias de bikinis para la próxima temporada. La modelo y conductora, conocida por su estilo único y su conocimiento en moda, lució en las últimas horas la bikini que promete ser el boom de los próximos meses. En una sesión de fotos promocionales, se mostró cómo se lleva la tendencia del verano con un conjunto ideal para disfrutar de las altas temperaturas y las paradisíacas playas.
La prenda que eligió es un modelo de corte triangular y europeo, que le otorga comodidad y estilo a la hora de disfrutar del sol y del mar. Si bien Pampita siempre ha sido fanática de los estampados, especialmente aquellos relacionados con animales, esta vez sorprendió con una elección más arriesgada. Lejos del clásico animal print, la modelo apostó por una estampa más original: la vaquita, que combina los tonos blanco y mocha mousse, un color que este año se posiciona como una de las tendencias más destacadas según Pantone.
Bikini vaquita: la tendencia de Pampita para el verano 2025/2026
La elección de Pampita marca el comienzo de una temporada en la que los estampados inusuales y los colores neutros y cálidos prometen ser los grandes protagonistas. La bikini que la modelo eligió fusiona la suavidad del blanco con la calidez del mocha mousse, creando una estampa llamativa pero elegante, perfecta para los días más cálidos del año. "Me encanta estar siempre un paso adelante con las tendencias, y esta bikini es la perfecta mezcla de sensualidad y originalidad", expresó Pampita durante una de sus publicaciones en redes sociales.
Como referente de moda, Pampita es una de las celebridades más esperadas cada temporada por sus seguidores y expertos fashionistas. Siempre atenta a las últimas novedades, la modelo no solo impone tendencias, sino que también las adapta a su estilo personal, haciéndolas accesibles y atractivas para sus seguidores. A lo largo de este 2025, la conductora ha lucido una variedad de bikinis con diferentes estampados y cortes, pero siempre manteniendo el corte triangular y europeo como su favorito indiscutido.
El estilo único de Pampita en las redes sociales y la televisión
A lo largo de su carrera, Pampita ha sido un referente indiscutido en la moda tanto en la televisión como en las redes sociales. Su estilo elegante y fresco ha hecho de ella una de las figuras más queridas por sus seguidores, quienes esperan cada una de sus publicaciones para conocer los looks que propone para cada temporada. Además de ser una influyente figura en la moda, Pampita ha logrado mantenerse vigente gracias a su carisma y su capacidad para conectar con su audiencia.
La modelo no solo es famosa por sus looks, sino también por su capacidad para elegir prendas que se ajusten tanto a las tendencias internacionales como a su estilo personal. En este verano 2025/2026, la bikini de estampa de vaquita y corte triangular es solo uno de los muchos conjuntos que Pampita tiene preparado para compartir con sus seguidores. Con esta nueva propuesta, la modelo demuestra una vez más por qué es considerada una de las figuras más importantes en la moda argentina. (Con información de Caras)