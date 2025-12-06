Un motociclista chocó un tractor en General Galarza y sufrió graves lesiones

En la mañana de este sábado, un grave accidente de tránsito involucró a un motociclista y un tractor en la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 277, en la ciudad de General Galarza, en la provincia de Entre Ríos. Según los informes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando un motociclista a bordo de una Honda Twister impactó por alcance con un tractor Deutz que circulaba en la misma dirección, de sur a norte.

El motociclista, un hombre mayor de edad, sufrió graves lesiones como resultado del choque. Las primeras versiones indican que, por razones aún desconocidas, el conductor de la moto no pudo frenar a tiempo y colisionó contra la parte trasera del vehículo agrícola. Como consecuencia, el hombre sufrió una fractura de cadera y otras heridas de consideración, por lo que fue asistido de inmediato por personal médico en el lugar del accidente.

El tractor involucrado en el accidente. Foto: Nueva Zona.

Una vez que se recibió el llamado de emergencia, los servicios de rescate llegaron al lugar en cuestión de minutos. Tras evaluar su condición, los paramédicos decidieron trasladar al motociclista al Hospital Perú de General Galarza, donde se le brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, dada la gravedad de las heridas, fue necesario derivarlo rápidamente al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde los médicos evaluarán la necesidad de una intervención quirúrgica debido a la fractura en la cadera.