Murió un conductor entrerriano en trágico accidente en Uruguay

El fatal choque entre una camioneta y un camión de logística ocurrió en la Ruta 2, cerca de Santa Catalina. El conductor entrerriano perdió la vida en el siniestro.
Un trágico accidente de tránsito en Uruguay dejó como saldo la muerte de un conductor entrerriano. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 202, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el Departamento Soriano, República Oriental del Uruguay. El choque involucró a un camión de la empresa “Mirtrans” y una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por el hombre oriundo de Concordia, quien lamentablemente perdió la vida tras el impacto.
El siniestro fue calificado como “muy grave” por las autoridades, quienes informaron que el conductor entrerriano, de entre 40 y 50 años, sufrió lesiones de gran magnitud. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, el hombre falleció en el lugar del accidente. El camión, que transportaba equipos de sonido y otros materiales para un show de la cantante Shakira en Buenos Aires, también sufrió daños considerables, aunque su conductor resultó ileso. La tragedia deja consternados tanto a los familiares de la víctima como a la comunidad de Concordia.
Desvíos de tráfico y el trabajo de los servicios de emergencia
Tras el accidente, la Ruta 2 fue cortada y el tránsito fue desviado hacia Parada Suárez, en la zona de Santa Catalina. El trabajo de las autoridades fue arduo, ya que la colisión involucró a un camión de grandes dimensiones, lo que dificultó las tareas de rescate y la remoción de los vehículos de la vía. Los bomberos y el personal policial trabajaron durante varias horas en el lugar para despejar la zona y poner en marcha las investigaciones correspondientes. (Con información de Diario El Sol)