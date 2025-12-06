Murió un conductor entrerriano en trágico accidente en Uruguay

Un trágico accidente de tránsito en Uruguay dejó como saldo la muerte de un conductor entrerriano. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 202, entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el Departamento Soriano, República Oriental del Uruguay. El choque involucró a un camión de la empresa “Mirtrans” y una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por el hombre oriundo de Concordia, quien lamentablemente perdió la vida tras el impacto.

Foto: Diario El Sol.

El siniestro fue calificado como “muy grave” por las autoridades, quienes informaron que el conductor entrerriano, de entre 40 y 50 años, sufrió lesiones de gran magnitud. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, el hombre falleció en el lugar del accidente. El camión, que transportaba equipos de sonido y otros materiales para un show de la cantante Shakira en Buenos Aires, también sufrió daños considerables, aunque su conductor resultó ileso. La tragedia deja consternados tanto a los familiares de la víctima como a la comunidad de Concordia.

Otra postal del fatal accidente en la ruta 2, en Uruguay. Foto: Diario El Sol.

Desvíos de tráfico y el trabajo de los servicios de emergencia

Tras el accidente, la Ruta 2 fue cortada y el tránsito fue desviado hacia Parada Suárez, en la zona de Santa Catalina. El trabajo de las autoridades fue arduo, ya que la colisión involucró a un camión de grandes dimensiones, lo que dificultó las tareas de rescate y la remoción de los vehículos de la vía. Los bomberos y el personal policial trabajaron durante varias horas en el lugar para despejar la zona y poner en marcha las investigaciones correspondientes. (Con información de Diario El Sol)