Camionero de Gualeguaychú falleció en un siniestro vial en San Luis

En la madrugada del domingo 30 de noviembre, alrededor de la 1:45, se produjo un fatal accidente de tránsito en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Un camionero de Gualeguaychú falleció tras perder el control de su camión en la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 8 y Circunvalación.

El hombre, identificado como Jorge Mujica, de 66 años y domiciliado en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, viajaba en un camión Volvo con semirremolque cargado con paquetes de arroz. Según el informe policial, el chofer circulaba de noreste a suroeste cuando, por razones aún bajo investigación, perdió el control del vehículo y volcó en el sitio.

Los esfuerzos de los servicios de emergencia

Tras el siniestro, personal médico del Sempro constató el fallecimiento de Mujica en el lugar del accidente. Al lugar acudieron rápidamente varias unidades de emergencias: Bomberos Voluntarios “El Fortín”, efectivos de la Comisaría Seccional 11° de Villa Mercedes, Policía Caminera y Seguridad Vial, así como personal de la Policía Científica y de la UROP N° 2.

La causa del accidente aún está siendo investigada, mientras que los peritos continúan analizando las circunstancias que llevaron al vuelco del camión.