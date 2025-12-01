 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

Adolescente intentó robar una moto usando un tenedor como llave

Un chico de 17 años fue sorprendido por la Policía en el estacionamiento del hospital Bicentenario de Gualeguaychú cuando intentaba robar una moto con un tenedor modificado.

1 de Diciembre de 2025
El tenedor que el menor quiso utilizar como llave
El tenedor que el menor quiso utilizar como llave

Detuvieron a un adolescente por el intento de robo de una moto con un tenedor que usó como llave.

En horas de la noche del domingo, aproximadamente a las 20:35, personal de Comisaría Primera se constituyó en el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú tras recibir un llamado del funcionario policial de guardia en dicho establecimiento, quien informó que en el sector de estacionamiento se mantenía demorada a una persona que habría intentado sustraer una motocicleta.

 

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el personal de Seguridad Privada, quienes indicaron que momentos antes habían observado, a través del sistema de cámaras de vigilancia, a un individuo merodeando de manera sospechosa entre las motocicletas estacionadas sobre calle Urquiza.

 

Según relataron, el sujeto se habría subido a una de las motos e intentado darle arranque utilizando un elemento que llevaba en su mano. Ante esta situación, el personal de seguridad intervino de inmediato, logrando demorar al joven.

Tras la identificación, se constató que se trataba de un menor de 17 años y se incautó un tenedor, elemento con el que el joven habría intentado hacer contacto para poner en marcha la motocicleta.

 

Posteriormente fue trasladado a la Comisaría de Minoridad, donde, cumplidas las diligencias correspondientes, fue entregado a sus padres.

