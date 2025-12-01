Joven golpeó ferozmente a su hermana menor: ella ya lo había denunciado

Un violento episodio ocurrió este domingo por la tarde en la intersección de calles Sarmiento y Guatemala, donde un joven de 25 años golpeó ferozmente a su hermana menor, de 19. El agresor utilizó una piedra para propinarle varios golpes, lo que le provocó lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron rápidamente y lograron intervenir. Su presencia resultó decisiva para impedir que las lesiones de la joven fueran aún más graves.

El segundo jefe de Comisaría 17 brindó detalles a Elonce sobre el contexto familiar que rodea el hecho. “La damnificada nos dijo que entre ellos existen problemas desde hace tiempo y que ella ya lo había denunciado hace seis años”, explicó el funcionario policial.

Tras la agresión, el joven escapó del lugar. Los móviles policiales iniciaron un operativo de búsqueda y lograron localizarlo pocos minutos después en la zona del Monumento al General Justo José de Urquiza, donde fue aprehendido.

Estado de salud

El funcionario policial también describió el estado en que encontraron a la víctima. “Se encontraba bastante golpeada y visiblemente cansada, pero no presentaba lesiones de gravedad. Estaba estable y recibió la atención médica correspondiente”, detalló.

Luego del primer auxilio, la joven fue trasladada al Hospital San Martín para una evaluación más completa y la realización de curaciones. Permaneció consciente en todo momento y fuera de riesgo.

La Policía inició actuaciones por violencia familiar y lesiones, mientras el agresor quedó a disposición de la Justicia para definir las medidas a adoptar, teniendo en cuenta los antecedentes y la gravedad del hecho.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona, que han señalado un aumento de casos de violencia intrafamiliar en el barrio.