Paraná: detuvieron a un hombre que golpeó a su hermana con una piedra en la cabeza y otras partes del cuerpo

Se produjo un feroz ataque de un hombre a su hermana en la ciudad de Paraná en horas de la tarde de este domingo en la intersección de calles Sarmiento y Guatemala.

Según indicaron fuentes policiales a este medio, el hombre de 25 años le propinó varios golpes a su hermana, de 19, con una piedra. Tenía varias lesiones en la cabeza y en otras zonas del cuerpo.

Se confirmó que la aparición de algunos vecinos, que acudieron en ayuda de la joven, evitó que las lesiones sean aún más graves.

El hombre se fugó de la zona, pero fue encontrado por móviles de la policía en zona del Monumento al General Justo José de Urquiza.

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación dispuso la detención del agresor y su traslado a Alcaidía de Tribunales, bajo la carátula de “lesiones en flagrancia”.

