Policiales Ocurrió este domingo

Paraná: detuvieron a un hombre que golpeó a su hermana con una piedra en la cabeza y otras partes del cuerpo

La policía logró detener a un hombre de 25 años, que por causas que tratan de esclarecerse, agarró una piedra y agredió a su hermana, de 19. La aparición de vecinos fue clave para evitar que continúe el ataque.

30 de Noviembre de 2025
Foto: Archivo Elonce.

Se produjo un feroz ataque de un hombre a su hermana en la ciudad de Paraná en horas de la tarde de este domingo en la intersección de calles Sarmiento y Guatemala.

 

Según indicaron fuentes policiales a este medio, el hombre de 25 años le propinó varios golpes a su hermana, de 19, con una piedra. Tenía varias lesiones en la cabeza y en otras zonas del cuerpo.

 

Se confirmó que la aparición de algunos vecinos, que acudieron en ayuda de la joven, evitó que las lesiones sean aún más graves.

 

El hombre se fugó de la zona, pero fue encontrado por móviles de la policía en zona del Monumento al General Justo José de Urquiza.

 

La Unidad Fiscal de Investigación y Litigación dispuso la detención del agresor y su traslado a Alcaidía de Tribunales, bajo la carátula de “lesiones en flagrancia”.

 

Otros hechos policiales

 

Hombre Agresión
