Despistó y volcó una combi en ruta 2: los ocupantes fueron trasladados al hospital

Despistó y volcó una combi en ruta 2. En medio de una tenue lluvia, Villa del Rosario Net publicó que a las 13 horas del domingo una combi despistó y volcó sobre una de las banquinas.

Tras el siniestro, los ocupantes del vehículo, en primera instancia, fueron asistidos por otros automovilistas que pasaban por el lugar y, luego, fueron trasladados al hospital Santa Rosa. Afortunadamente, estarían fuera de peligro.

Las primeras informaciones indican que el estado de la cinta asfáltica y la lluvia habrían provocado el accidente.