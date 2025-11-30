 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Federación

Despistó y volcó una combi en ruta 2: los ocupantes fueron trasladados al hospital

En medio de la lluvia de esta mañana, una combi despistó y volcó sobre la ruta 2, en el camino que une las localidades de Chajarí y Villa del Rosario.

30 de Noviembre de 2025
Así quedó la combi.
Así quedó la combi. Foto: Villa del Rosario Net.

En medio de la lluvia de esta mañana, una combi despistó y volcó sobre la ruta 2, en el camino que une las localidades de Chajarí y Villa del Rosario.

Despistó y volcó una combi en ruta 2. En medio de una tenue lluvia, Villa del Rosario Net publicó que a las 13 horas del domingo una combi despistó y volcó sobre una de las banquinas.

 

Tras el siniestro, los ocupantes del vehículo, en primera instancia, fueron asistidos por otros automovilistas que pasaban por el lugar y, luego, fueron trasladados al hospital Santa Rosa. Afortunadamente, estarían fuera de peligro.

 

Las primeras informaciones indican que el estado de la cinta asfáltica y la lluvia habrían provocado el accidente.

 

Temas:

Villa del Rosario Chajarí Federación Choque despsite vuelco
