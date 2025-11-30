Un hombre agredió y amenazó con un cuchillo a su pareja en Concepción del Uruguay

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 53 años fue detenido tras ser denunciado por su pareja, quien aseguró haber recibido insultos, golpes y amenazas con un cuchillo. Se ordenó su inmediata aprehensión y quedó alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera.
Un grave episodio de violencia familiar derivó en la detención de un hombre de 53 años que, según la denuncia, agredió y amenazó con un cuchillo a su pareja de 46 en la ciudad de Concepción del Uruguay. El hecho fue atendido por personal de la Comisaría Segunda, que intervino de manera inmediata luego de recibir el alerta por parte de la víctima.
De acuerdo con el testimonio brindado ante las autoridades, la mujer aseguró que su pareja la insultó, le aplicó un golpe y posteriormente la intimidó con un arma blanca dentro de su propio domicilio. La situación generó temor por su integridad física, motivo por el cual decidió formular la denuncia.
Orden judicial y detención del agresor
Informada del caso, la Fiscalía en turno dispuso el traslado urgente del denunciado, dando intervención a los equipos policiales para concretar su localización y aseguramiento. El hombre fue identificado formalmente en la Sección de Antecedentes, donde se constató que poseía registros previos por hechos similares.
Cumplidas las diligencias de rigor por parte del personal de Criminalística, la Justicia resolvió su detención inmediata. El acusado fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras avanza la investigación.
El episodio se suma a los numerosos hechos de violencia de género y familiar registrados en la provincia, y pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la intervención rápida de las fuerzas de seguridad y la Justicia.