Pastor acusado de más de 160 abusos fue condenado a 15 años de prisión en juicio abreviado

Carlos Alberto Robledo reconoció los hechos en un juicio abreviado. Fue denunciado por 13 víctimas. “Cuando empecé a hablarlo con otras personas me di cuenta de que había sido abusada. Me costó aceptarlo”, dijo una de las denunciantes.
Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de Hurlingham, Buenos Aires, acusado de haber cometido más de 160 abusos sexuales. El imputado, Carlos Alberto Robledo, fue denunciado por 13 víctimas, entre las que había adolescentes. La pena fue impuesta por la Justicia de Morón mediante un juicio abreviado.
En junio de 2024, Robledo fue acusado de haber cometido 164 abusos sexuales de distintos tipos. El hombre dirigía el “Ministerio de la Salvación”, que funcionaba en el garage de su vivienda ubicada en Malarredo al 100, Villa Tesei.
Según informó el portal Primer Plano Online, el pastor declaró en varias oportunidades y afirmó contar con testigos y pruebas para demostrar su inocencia.
Sin embargo, el juez Federico Topino, del Tribunal Oral Criminal N.º 3, calificó sus dichos como “inverosímiles y sin ningún respaldo”.
Condenaron a 15 años de prisión a un pastor por abusos
El magistrado señaló que Robledo incluso negó ser pastor y sostuvo que el lugar funcionaba como un comedor solidario. Tampoco reconoció conversaciones y vínculos que surgían del análisis de su celular, secuestrado durante la investigación.
La fiscal Marina Monti reunió pruebas consideradas determinantes. Se encontraron chats de WhatsApp entre Robledo y varias de las denunciantes, todas mujeres jóvenes, algunas adolescentes, donde quedó expuesta la manipulación.
Entre los mensajes incorporados al expediente, uno de ellos decía: “Vas a explotar de hermosa”.
Una sobrina del pastor también relató haber vivido situaciones “incómodas” en encuentros privados.
Declaraciones de las víctimas y cierre del proceso
Una de las denunciantes declaró: “Yo no lo veía como mi abusador; lo veía como mi pastor, mi referente. Cuando empecé a hablarlo con otras personas me di cuenta de que había sido abusada. Me costó aceptarlo”, dijo.
Luego agregó que en otra congregación advirtió cómo algunos pastores manipulan a fieles “en lo sexual, en lo económico o dentro de la propia iglesia”.
Finalmente, Robledo firmó un juicio abreviado, admitió los hechos y evitó el debate oral.