La marinera entrerriana y su vida en el mar a bordo del destructor ARA Sarandí: “es un orgullo”

Antonella González Krenz, oriunda de Concordia, integra la Armada Argentina desde 2018 y hoy sirve en el destructor ARA “Sarandí”. Contó su vocación, su vida en el mar y su participación en ejercicios internacionales.
La marinera entrerriana que se destaca en el ARA Sarandí. La entrerriana Antonella González Krenz, oriunda de Concordia, encontró su camino profesional en la Armada Argentina, institución en la que ya cumple siete años de servicio.
Su carrera comenzó en 2018, cuando ingresó a la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA) tras asesorarse en la Delegación Naval de su ciudad. “Mamá me alentó a seguir una carrera militar, soy hija única y la primera en la familia que lleva uniforme; fue lo que llamó mi atención en actos y desfiles y es un orgullo vestirlo”, relató en diálogo con la Gaceta Marinera.
El proceso de adaptación no estuvo exento de desafíos. “Al principio el desarraigo es difícil pero los compañeros se convierten en hermanos de la vida y la rutina de trabajo me encanta. Siempre me gustaron los papeles, la computadora y la administración; por eso elegí una especialidad afín”, explicó la joven militar, quien se desempeña como Cabo Primero.
Un rol inusual para su especialidad
Hoy, González Krenz integra la dotación del destructor ARA “Sarandí” (DESI), uno de los buques de la División de Destructores del Comando de la Flota de Mar, con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano. Desde Punta Alta —donde reside actualmente— sostiene una rutina marcada por tareas administrativas, de guardia y logística.
“Me gusta navegar; no es común que los furrieles sean destinados en el mar, así que lo disfruto mucho”, aseguró. Sobre su rol a bordo, detalló: “Los furrieles realizamos guardia de gamela cuando salimos a navegar, donde además de nuestra rutina, nos dedicamos a tareas de abastecimiento y servicio”.
A bordo del “Sarandí” participó en numerosos ejercicios navales internacionales, entre ellos UNITAS y FRATERNO, junto a otras Armadas del continente. “Me gusta navegar y conocer el sur de nuestro país, como así también otros países y el intercambio profesional que se realiza con personal de otras Fuerzas”, expresó.
Interoperabilidad y despliegue internacional
Entre sus experiencias recientes, destacó el ejercicio PASSEX con buques de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. En esa oportunidad, el “Sarandí” y la corbeta ARA “Rosales” se encontraron con los buques japoneses JS “Kashima” y JS “Shimakase” en cercanías de la costa de Mar del Plata, navegando en formación conjunta.
El PASSEX es una práctica destinada a estandarizar procedimientos de comunicación, cooperación militar, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Su objetivo es mejorar la interoperabilidad entre fuerzas internacionales y desarrollar capacidades de actuación conjunta en distintos escenarios.
Una vida construida entre el mar y sus raíces entrerrianas
Aunque la distancia de su Concordia natal se hace sentir —extraña a su familia, abuelos, tíos, primos y amigos—, Antonella asegura que sigue eligiendo la vida militar. “Buscaba algo especial en mi vida y acá lo encontré, siento orgullo de pertenecer a la Institución”, afirmó.
En la Armada también conoció a Mariano, un marino entrerriano que comparte su profesión y sus recuerdos de infancia. Entre conversaciones sobre su ciudad y la vida embarcada, la Cabo Primero recuerda con nostalgia su paso por la escuela primaria y secundaria en el colegio Vélez Sarsfield, así como su actividad en la Academia Orange Jazz, donde enseñaba danza a niñas de 6 y 7 años.
“Soy profesora de danzas, ejercí antes de ingresar a la Armada y sigo bailando en mi tiempo libre […] Ingresando a la Armada salí de mi zona de confort; por ejemplo, yo no conocía el mar y me encantó. Más allá de nuestra ciudad hay un mundo por descubrir”, concluyó.