La desolación de un productor tras incendiarse su cosechadora en El Potrero

El viernes 28 de noviembre comenzó como un día más en el campo para Guillermo Reichel, un productor rural de la zona de El Potrero, cerca de Gualeguaychú. Sin embargo, lo que parecía una jornada de cosecha rutinaria se transformó rápidamente en un pesadilla. Un incendio devastador arrasó por completo su cosechadora, dejando a tres familias en una situación económica crítica.

El siniestro, que ocurrió en las primeras horas de la tarde en un campo ubicado en la calle 11, entre las calles 3 y 4 de El Potrero, comenzó en la parte trasera de la maquinaria, donde se encuentra el tanque de combustible de 650 litros. La alta cantidad de combustible aceleró la propagación de las llamas, haciendo imposible controlar el fuego. Afortunadamente, Reichel, quien conducía la cosechadora en ese momento, logró escapar a tiempo de la cabina, pero sufrió quemaduras leves en el rostro y perdió todas sus pertenencias personales que quedaron atrapadas en el interior de la máquina.

Un escape a tiempo, pero una pérdida devastadora

Reichel, visiblemente afectado, relató que no sabía qué había provocado el incendio. "La máquina la veníamos manteniendo con mucho cuidado, no sé qué pudo haber fallado", expresó entre lágrimas. La cosechadora, que era de reciente adquisición, había sido utilizada solo en su segunda campaña. A pesar de contar con seguro, la pérdida material es irreparable, ya que la máquina resultó destruida por completo, y el fuego alcanzó entre 10 y 15 hectáreas de trigo y rastrojo que estaban siendo cosechadas.

"El trabajo de toda una vida, la inversión de años, se fue en cuestión de minutos", comentó Reichel con evidente desolación. Aunque agradeció que no hubiera víctimas fatales, la magnitud del daño económico es considerable. "Esto no solo nos afecta a nosotros, sino a las tres familias que dependen de este campo", agregó, destacando que el terreno es arrendado, lo que complica aún más la situación.

Solidaridad en medio de la tragedia

A pesar de la magnitud de la tragedia, la familia Reichel no está sola en este difícil momento. Los vecinos y amigos se acercaron inmediatamente para ofrecer su apoyo. "Recibimos mucha ayuda y contención, lo que nos dio algo de alivio en medio de tanto dolor", comentó la hija de Guillermo, visiblemente conmovida. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro inmediato persiste. "No sabemos cómo vamos a salir adelante, pero tenemos fe en que con la ayuda de todos, vamos a poder levantar esto", agregó.

El trabajo en el campo es arduo y las pérdidas no solo son materiales, sino también emocionales, ya que el sacrificio y la dedicación puestos en la producción no se recuperan fácilmente. La situación de las tres familias involucradas pone en evidencia la fragilidad de los productores rurales ante situaciones inesperadas, como este siniestro, que puede destruir en minutos lo que se construye con años de esfuerzo.

Este incidente resalta la vulnerabilidad del sector agropecuario, donde las inversiones en maquinaria y cosechas pueden desvanecerse con un solo imprevisto. Los daños ocasionados por el incendio son una fuerte señal de la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en los equipos y en las instalaciones del campo, un llamado de atención para muchos productores que, como Reichel, dependen de su trabajo para sostener a sus familias. (Con información de R2820)