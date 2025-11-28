Dos cosechadoras se incendiaron mientras trabajaban en distintos campos de Entre Ríos

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
28 de Noviembre de 2025
Ardieron dos cosechadoras en campos entrerrianos.
Ardieron dos cosechadoras en campos entrerrianos. Foto: (redes).

REDACCIÓN ELONCE

Se incendiaron dos máquinas ardieron esta semana en Nogoyá y Tala. Bomberos de Viale, Mansilla y Lucas González intervinieron para evitar la propagación del fuego sobre los rastrojos y el campo. Hubo pérdidas materiales.

Dos incendios rurales ocurridos con pocas horas de diferencia provocaron importantes pérdidas en maquinaria agrícola y quemas de superficie en zonas de Nogoyá y Tala. Los siniestros se registraron este jueves por la tarde y este viernes por la mañana, cuando las cosechadoras realizaban tareas de recolección en campos entrerrianos.

 

Primer incendio: Crucecitas Séptima

 

El primer hecho ocurrió el jueves, en horas de la tarde, cuando Bomberos Voluntarios de Viale recibieron un pedido de colaboración por el incendio de una máquina cosechadora en campos de Crucecitas Séptima, departamento Nogoyá.

 

Según informaron desde el cuartel, “salen dos móviles hacia el lugar, con seis bomberos y, una vez allí, se realizan trabajos de extinción y enfriamiento”. El fuego también afectó rastrojos de trigo, lo que obligó a una rápida intervención para evitar que las llamas se propagaran por la zona rural.

 

Segundo incendio: Gobernador Mansilla

 

El segundo siniestro se produjo este viernes, cerca de las 11 de la mañana, cuando otra cosechadora ardió mientras trabajaba en un campo cercano a Gobernador Mansilla, departamento Tala. El incendio generó importantes pérdidas materiales y alcanzó aproximadamente dos hectáreas de campo.

 

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Mansilla y de Lucas González, quienes lograron controlar el fuego y evitar daños aún mayores en los lotes afectados.

 

Riesgos en plena campaña

 

Los incendios en maquinaria agrícola suelen intensificarse durante la época de cosecha debido a las altas temperaturas, la acumulación de rastrojos y el desgaste propio de los equipos. Las autoridades recomiendan extremar las medidas preventivas, realizar tareas periódicas de mantenimiento y contar con equipos de emergencia en las máquinas.

 

Los dos episodios ocurridos en menos de un día reactivan la preocupación por los riesgos de incendios rurales en Entre Ríos durante la campaña fina.

Temas:

Bomberos Voluntarios Campo Fuego
