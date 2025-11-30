Tras control policial, detuvieron a joven armado que iba junto a dos menores en un vehículo

REDACCIÓN ELONCE
Personal policial identificó a tres jóvenes en una camioneta sospechosa. Uno de los menores ocultaba un revólver calibre .22, que fue incautado. El mayor de 20 años quedó detenido y los menores fueron entregados a sus padres.
Detuvieron a joven armado que iba junto a dos menores. Un procedimiento policial realizado en la noche del 29 de noviembre permitió la aprehensión de un joven de 20 años y el secuestro de un arma de fuego que era portada por uno de los menores que lo acompañaba.
El hecho ocurrió en la zona de calle Victorica y cortada 952, cuando personal de la Comisaría Sexta efectuaba una recorrida preventiva y fue alertado por vecinos sobre una camioneta cuya presencia resultaba sospechosa.
Al abordar el vehículo, los efectivos identificaron a sus ocupantes: un joven de 20 años y dos adolescentes de 17. Durante el proceso de identificación, los policías observaron que uno de los menores intentó ocultar un elemento debajo del asiento, lo que motivó una inspección más exhaustiva.
Secuestro del arma y actuación de la Fiscalía
Tras ser requerido, el adolescente entregó un revólver calibre .22 LR, que inmediatamente fue secuestrado junto con la camioneta involucrada en el hecho. Ante la gravedad del hallazgo, se dio aviso a la Fiscalía interviniente, que dispuso la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes tanto al arma como al vehículo.
De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, el joven de 20 años fue aprehendido en el lugar, mientras que los dos menores fueron entregados a sus progenitores, quienes se hicieron presentes en el operativo y recibieron a los adolescentes bajo acta formal.
El operativo se enmarca en los patrullajes habituales que la policía realiza en distintos barrios de Paraná, y que en este caso permitió retirar un arma de fuego de circulación y evitar posibles hechos delictivos. La pesquisa continuará en sede judicial para determinar el origen del revólver y las circunstancias en que los jóvenes circulaban armados.