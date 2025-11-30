Un automovilista perdió el control por un “espejo de agua” y despistó en la autovía 14

Un accidente vehicular ocurrido en la tarde del viernes 28 de noviembre dejó un saldo de daños materiales en la autovía “José Gervasio Artigas” (Ruta Nacional 14), luego de que un automovilista perdiera el control de su vehículo debido a la presencia de un “espejo de agua” acumulada en la calzada. El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 235, en cercanías a Colonia Yeruá, en el departamento de Concordia.

El conductor del automóvil, un hombre de 42 años oriundo de Merlo, Buenos Aires, se desplazaba en dirección norte-sur con destino a Paraguay cuando, al encontrarse con una gran acumulación de agua sobre la ruta, perdió el control del rodado y terminó despistando hacia la banquina. Afortunadamente, el hombre no sufrió heridas y el accidente solo provocó daños materiales en el vehículo, un Honda Civic de su propiedad.

Un accidente por las inclemencias del tiempo

Según las fuentes oficiales, el accidente se produjo debido a un banco de agua que se formó por las intensas lluvias caídas en la zona durante las últimas horas. Este fenómeno, conocido como “espejo de agua”, puede ser especialmente peligroso para los conductores, ya que reduce la adherencia de los neumáticos a la calzada y aumenta el riesgo de pérdida de control del vehículo.

Foto: Diario Río Uruguay.

El hombre, que viajaba solo, relató que al pasar por el sector afectado por el agua, la tracción de las ruedas del coche se vio comprometida y no pudo evitar el despiste. En su testimonio, destacó la dificultad para controlar el vehículo debido a la cantidad de agua acumulada en la autovía, lo que provocó el deslizamiento hacia la banquina, aunque sin consecuencias graves.

La rápida intervención de las autoridades

El siniestro no pasó a mayores gracias a la pronta intervención de las autoridades. Personal policial de la Comisaría Colonia Yeruá llegó al lugar del accidente para asegurar el área y coordinar las tareas de seguridad y remoción del vehículo. Afortunadamente, la autovía no sufrió interrupciones y no fue necesario cortar el tránsito, lo que permitió que la circulación de vehículos continuara con normalidad.

La grúa que fue convocada para retirar el automóvil de la banquina llegó rápidamente, y tras algunas maniobras, el vehículo fue trasladado sin inconvenientes. Según informaron fuentes policiales, no hubo personas involucradas en el accidente, salvo el conductor que, afortunadamente, no resultó herido. (Con información de Diario Río Uruguay)