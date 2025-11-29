 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Concepción del Uruguay

Imprudencia al volante: conductor alcoholizado hacía trompos con su camioneta

Un joven de 24 años fue sorprendido realizando trompos en el balneario Itapé de Concepción del Uruguay y tenía 1,23 g/l de alcohol en sangre. Su camioneta y su licencia quedaron retenidas, informaron las autoridades.

29 de Noviembre de 2025
Un operativo de rutina del Comando Radioeléctrico derivó en la retención de una camioneta y la licencia de su conductor, quien fue detenido luego de ser observado realizando maniobras peligrosas en el balneario Itapé. El móvil policial se encontraba de recorrida cuando advirtió la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok que efectuaba trompos en un sector recientemente limpiado del predio.

 

Tras interceptar el vehículo, los efectivos identificaron al conductor, un joven de 24 años. Según se indicó, el personal policial constató que presentaba un fuerte aliento etílico. Debido a la ausencia de alcoholímetro por parte del personal de Tránsito Municipal comisionado al lugar, se solicitó la colaboración de la Policía Caminera para efectuar la prueba correspondiente.

 

Resultado del test de alcoholemia

La medición realizada por la fuerza provincial arrojó un resultado de 1,23 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, se procedió a la inmediata retención de la camioneta Volkswagen Amarok y de la licencia de conducir del joven.

 

Disposición judicial

Las actuaciones fueron formalizadas bajo acta de estilo y tanto el vehículo como la documentación quedaron a disposición del Juzgado de Faltas, que determinará las medidas administrativas correspondientes.

