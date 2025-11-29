Un grave siniestro vial se registró en horas de la mañana en el final de avenida Paysandú, en Concepción del Uruguay donde un automóvil colisionó violentamente contra una columna ubicada en el acceso a la Escuela Técnica Nº 3. El fuerte impacto dejó al conductor atrapado dentro del habitáculo.

El hecho se conoció a partir de un llamado de alerta a la Sala del Comando Radioeléctrico. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el vehículo involucrado, un Fiat Uno, había quedado incrustado contra la estructura.

Conductor quedó atrapado tras chocar contra una columna

El conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

A raíz del choque, el conductor —un hombre de 42 años— permaneció atrapado en el interior del rodado. De inmediato, se convocó a Bomberos Voluntarios y al servicio de ambulancia para realizar las tareas de extracción y brindar asistencia médica al lesionado. Los equipos trabajaron coordinadamente para asegurar el vehículo, liberar al ocupante y trasladarlo para su evaluación sanitaria.

En el lugar continuaban trabajando personal del Comando Radioeléctrico, Bomberos y Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las formas y circunstancias en que se produjo el siniestro. (Fuentes: La Pirámide y Nardo Deganutti)

Conductor quedó atrapado tras chocar contra una columna

Más noticias