Motociclista atropelló a una funcionaria policial tras escapar de un control

Una funcionaria policial resultó con lesiones leves durante la madrugada de este sábado luego de ser atropellada por una motociclista que intentó evadir un control vehicular en la intersección de Bv. Yrigoyen y Leguizamón, en la ciudad de Concepción del Uruguay.

El episodio ocurrió cerca de la 01:00, cuando personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, el Comando Radioeléctrico y agentes de Tránsito Municipal realizaban un operativo preventivo en la zona.

La maniobra evasiva que terminó en choque

De acuerdo con lo informado, una motocicleta TVS Ntorq 125 con dos ocupantes circulaba por Bv. Yrigoyen y giró hacia Leguizamón. Al advertir la presencia del retén, la conductora aceleró de forma brusca para tratar de escapar, pero en la maniobra terminó colisionando de frente a una funcionaria que cumplía tareas en el operativo.

La motociclista, de 18 años, iba acompañada por otra joven de 22. Ambas se desplazaban sin casco y no contaban con la documentación completa del rodado, según indicaron las autoridades que intervinieron en el lugar.

Mientras que las dos civiles no presentaron lesiones tras el impacto, la funcionaria afectada sufrió golpes en la mano y el pie izquierdo, por lo que recibió atención médica inmediata por parte de una ambulancia del servicio 107.

Las autoridades dieron intervención a la Fiscalía en turno para determinar las medidas correspondientes y continuar con las actuaciones de rigor ante un hecho que puso en riesgo tanto al personal policial como a las propias ocupantes de la motocicleta.