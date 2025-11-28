Secuestraron armas de juguete y plantas de marihuana tras allanamiento en Villa 351

En el marco de una investigación en curso, personal de Comisaría Sexta llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en Villa 351. El operativo se concretó este jueves y fue supervisado por la Juez de Garantías N° 1 y la fiscal interviniente, quienes coordinaron cada instancia del procedimiento.

Según se informó, al llegar al domicilio los funcionarios notificaron a los ocupantes sobre la medida judicial y posteriormente efectuaron una exhaustiva búsqueda en el interior de la vivienda. La diligencia arrojó resultados positivos y permitió el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa.

Elementos incautados

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y condiciones, elementos que serán analizados para determinar su posible relación con la investigación.

Además, se localizaron ocho plantas de marihuana cuyas alturas oscilaban entre los 26 y los 92 centímetros. Las mismas fueron puestas a disposición de la Dirección de Drogas Peligrosas, responsable de su análisis y posterior procedimiento de secuestro bajo acta separada, conforme a lo dispuesto por la fiscal a cargo.

En la vivienda también se hallaron dos armas de juguete de plástico, que fueron secuestradas para su evaluación dentro del contexto investigativo. Si bien no representan un riesgo operativo directo, serán consideradas por la Fiscalía como parte del material relevado en el allanamiento.

El procedimiento concluyó sin incidentes y la investigación continuará su curso con las pruebas recolectadas durante la diligencia judicial.