Policiales Allanaron una vivienda

Secuestraron armas de juguete y plantas de marihuana tras allanamiento en Villa 351

En un operativo, la Policía realizó una búsqueda en una vivienda de Villa 351. Se secuestraron celulares, plantas de marihuana y armas de juguete. El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía.

28 de Noviembre de 2025
Allanamiento en Villa 351.
Allanamiento en Villa 351. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

En un operativo, la Policía realizó una búsqueda en una vivienda de Villa 351. Se secuestraron celulares, plantas de marihuana y armas de juguete. El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía.

En el marco de una investigación en curso, personal de Comisaría Sexta llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en Villa 351. El operativo se concretó este jueves y fue supervisado por la Juez de Garantías N° 1 y la fiscal interviniente, quienes coordinaron cada instancia del procedimiento.

Según se informó, al llegar al domicilio los funcionarios notificaron a los ocupantes sobre la medida judicial y posteriormente efectuaron una exhaustiva búsqueda en el interior de la vivienda. La diligencia arrojó resultados positivos y permitió el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa.

 

Elementos incautados

 

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y condiciones, elementos que serán analizados para determinar su posible relación con la investigación.

Además, se localizaron ocho plantas de marihuana cuyas alturas oscilaban entre los 26 y los 92 centímetros. Las mismas fueron puestas a disposición de la Dirección de Drogas Peligrosas, responsable de su análisis y posterior procedimiento de secuestro bajo acta separada, conforme a lo dispuesto por la fiscal a cargo.

En la vivienda también se hallaron dos armas de juguete de plástico, que fueron secuestradas para su evaluación dentro del contexto investigativo. Si bien no representan un riesgo operativo directo, serán consideradas por la Fiscalía como parte del material relevado en el allanamiento.

 

El procedimiento concluyó sin incidentes y la investigación continuará su curso con las pruebas recolectadas durante la diligencia judicial.

