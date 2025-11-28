 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativos por tenencia ilegal de armas

Secuestraron gran cantidad de armas y municiones tras allanamientos en Paraná: hay un detenido 

La Policía realizó dos procedimientos en distintos puntos de Paraná y encontró pistolas, revólveres, escopetas, municiones y prendas con insignias de Prefectura. Un hombre fue detenido.

28 de Noviembre de 2025
Las armas secuestradas por la Policía en Paraná
Las armas secuestradas por la Policía en Paraná Foto: P.E.R

En el marco de una investigación por delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas, personal de la Comisaría Novena de Paraná, bajo directivas del Juzgado de Garantías N°4, realizó dos allanamientos y requisas domiciliarias en distintos puntos de la ciudad.

 

La intervención permitió detener a un sospechoso y secuestrar un importante número de armas y municiones.

 

El primer procedimiento tuvo lugar en calle Los Minuanes y calle 620, donde un individuo, al advertir la presencia policial, intentó ocultar un objeto y darse a la fuga. Fue rápidamente alcanzado y reducido por los efectivos.

 

Durante la requisa, se le incautó una pistola calibre 9mm. Además, en el lugar se secuestraron una carabina calibre .22LR; una escopeta calibre 16 UAB; 16 cartuchos calibre 9x19mm; 20 cartuchos calibre .22LR; 6 cartuchos calibre 16 UAB y otros elementos de interés para la causa.

El sujeto quedó detenido a disposición de la Fiscalía interviniente.

 

Segundo allanamiento: hallan un arsenal en una habitación

El segundo operativo se concretó en calles Segundo Sombra y Los Ceibos, donde, si bien la persona investigada no se encontraba presente, en su habitación se localizaron numerosas armas y municiones.

 

Entre los elementos secuestrados se detallan, una carabina; una escopeta; cinco revólveres; cartuchos y vainas de diversos calibres; dos chaquetillas color arena con distintivos de Prefectura Naval Argentina; un chaleco porta placa, sin placas balísticas, color arena y otros objetos relacionados con la investigación.

Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y legalidad, en tanto la investigación continúa para establecer posibles conexiones con otros hechos.

 

 

Temas:

armas Paraná Arsenal secuestro cartuchería allanamientos Detenido
