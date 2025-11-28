Secuestraron gran cantidad de armas y municiones tras allanamientos en Paraná: hay un detenido 

Las armas secuestradas por la Policía en Paraná

En el marco de una investigación por delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas, personal de la Comisaría Novena de Paraná, bajo directivas del Juzgado de Garantías N°4, realizó dos allanamientos y requisas domiciliarias en distintos puntos de la ciudad.

La intervención permitió detener a un sospechoso y secuestrar un importante número de armas y municiones.

El primer procedimiento tuvo lugar en calle Los Minuanes y calle 620, donde un individuo, al advertir la presencia policial, intentó ocultar un objeto y darse a la fuga. Fue rápidamente alcanzado y reducido por los efectivos.

Durante la requisa, se le incautó una pistola calibre 9mm. Además, en el lugar se secuestraron una carabina calibre .22LR; una escopeta calibre 16 UAB; 16 cartuchos calibre 9x19mm; 20 cartuchos calibre .22LR; 6 cartuchos calibre 16 UAB y otros elementos de interés para la causa.

El sujeto quedó detenido a disposición de la Fiscalía interviniente.

Segundo allanamiento: hallan un arsenal en una habitación

El segundo operativo se concretó en calles Segundo Sombra y Los Ceibos, donde, si bien la persona investigada no se encontraba presente, en su habitación se localizaron numerosas armas y municiones.

Entre los elementos secuestrados se detallan, una carabina; una escopeta; cinco revólveres; cartuchos y vainas de diversos calibres; dos chaquetillas color arena con distintivos de Prefectura Naval Argentina; un chaleco porta placa, sin placas balísticas, color arena y otros objetos relacionados con la investigación.

Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y legalidad, en tanto la investigación continúa para establecer posibles conexiones con otros hechos.