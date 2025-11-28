Secuestraron cocaína tras un operativo contra el narcomenudeo en Federación

Dos personas fueron identificadas durante un operativo preventivo y se hallaron envoltorios con cocaína en el vehículo. Quedaron supeditadas a la causa sin ser detenidas.
La Policía de Entre Ríos llevó adelante un operativo durante la madrugada de hoy en Federación, en el que identificó a dos personas que se desplazaban en un vehículo y que estarían vinculadas a la distribución de sustancias ilícitas. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico, con la colaboración de la División Drogas Peligrosas de esa ciudad.
Según se informó, la intervención se inició tras conocerse que un individuo, visitante ocasional, estaría realizando entregas de estupefacientes en distintos sectores de la localidad. Ante esa información, se dispuso un trabajo preventivo para localizar el vehículo señalado.
Alrededor de las 3.30, en inmediaciones de calle San Lorenzo y avenida Presidente Perón, los funcionarios ubicaron un automóvil que coincidía con las características aportadas. Pese a las condiciones climáticas adversas y a tratarse de una zona oscura, el personal procedió a identificar a los ocupantes. En esa instancia surgieron inconsistencias en los datos brindados por ambos.
Las dos personas, una joven de 19 años y a un hombre de 37 años, fueron trasladadas a la dependencia policial y el sujeto manifestó poseer sustancias prohibidas dentro del vehículo, por lo que se solicitó la correspondiente requisa.
Como resultado, y de acuerdo con las actuaciones posteriores de la División Drogas Peligrosas, se procedió al secuestro de envoltorios con una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Todo quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Las personas identificadas quedaron supeditadas a la causa en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo, sin que se registraran detenciones al momento.