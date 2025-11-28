 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Una motocicleta fue colisionada por otra cuyo conductor se dio a la fuga

Un siniestro vial se registró este viernes en Concepción del Uruguay, donde una motocicleta fue colisionada por otro rodado cuyo conductor se dio a la fuga; afortunadamente, no hubo lesionados.

28 de Noviembre de 2025
Accidente en Concepción del Uruguay
Accidente en Concepción del Uruguay Foto: Policía de Entre Ríos

Un siniestro vial se registró este viernes en Concepción del Uruguay, donde una motocicleta fue colisionada por otro rodado cuyo conductor se dio a la fuga. Como consecuencia del accidente, que se registró en la rotonda de Bulevar 12 de Octubre y calle Lacava, afortunadamente, no hubo lesionados.

 

La conductora del rodado, de 27 años, circulaba de Este a Oeste por Bv. 12 de Octubre en su motocicleta Siam Nomad 150cc. Según su relato, fue impactada por otra motocicleta que transitaba de Norte a Sur por calle Lacava.

 

El conductor del segundo rodado, siguió de largo sin detenerse. El impacto provocó daños en la motocicleta Siam, específicamente en el freno delantero.

 

La conductora fue examinada por el personal de ambulancia que acudió al lugar, confirmando que no constató lesiones.

 

Posteriormente fue invitada a radicar la denuncia formal en sede policial a fin de que se disponga las actuaciones correspondientes.

Temas:

Concepción del Uruguay siniestro vial
