Dos hombres agredieron con un cuchillo a otro y quedaron detenidos

REDACCIÓN ELONCE
Fueron detenidos este viernes a la madrugada tras agredir a otro hombre en zona de plaza Mujeres Entrerrianas. El herido fue trasladado al hospital San Martín, desde donde se informó que "presenta dos cortes en el abdomen".
Dos hombres, de 26 y 37 años, fueron detenidos este viernes en horas de la madrugada en calle José María Cocuzza y Héctor O. Pajarito, en zona de la plaza Mujeres Entrerrianas, de Paraná.
Según se informó a Elonce desde la Policía, están acusados de agredir y lesionar con un cuchillo a otro hombre.
El herido, que en principio fue asistido por dos personas que pasaban por el lugar, fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital San Martín. Desde el nosocomio se indicó que presentaba “dos cortes en la zona del abdomen”.
Se investiga en qué circunstancias se produjo la pelea que terminó con el hombre lesionado.
Intervino la fiscal Paola Farino y personal de la División 911.