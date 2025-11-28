 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la zona de avenida Larramendi

Adolescente fue herida con dos puntazos tras violenta pelea de dos chicas en Paraná

Una discusión entre dos adolescentes derivó en golpes y agresiones con un arma corto-punzante. La joven de 16 años fue hospitalizada y quedó en observación. Intervino la Comisaría 11° de Bajada Grande.

28 de Noviembre de 2025
Avenida Larramendi (Imagen ilustrativa).
Avenida Larramendi (Imagen ilustrativa). Foto: (GSV).

REDACCIÓN ELONCE

Una violenta pelea entre dos adolescentes, de 14 y 16 años, se registró este viernes en inmediaciones de avenida Larramendi y calle La Remedios, en la zona cercana a la Escuela Primaria y Secundaria Nº 91 de La Baxada del Paraná. Según informó Reporte 100.7, ambas jóvenes mantenían desde hace tiempo un conflicto de índole familiar motivado por desacuerdos internos entre parientes.

El incidente comenzó como una discusión que rápidamente escaló hasta transformarse en un enfrentamiento a golpes de puño. Sin embargo, la situación se descontroló cuando otras mujeres que se encontraban en el lugar intervinieron, generando una batalla campal que derivó en graves consecuencias para una de las menores.

 

Heridas y puntazos

 

La adolescente de 16 años fue la más afectada durante el violento altercado. Según precisaron las fuentes, recibió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y en la cabeza. Además, sufrió dos heridas corto-punzantes en su pierna derecha, ocasionadas por puntazos con un “arma blanca” de pequeño tamaño.

Debido a la gravedad de las lesiones, la menor debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internada en observación. Los médicos le realizaron las curaciones correspondientes y continúan evaluando su evolución.

 

Denuncias cruzadas

 

Ante el violento episodio, intervino personal de la Comisaría 11° de Bajada Grande, que inició las actuaciones correspondientes y tomó registro del conflicto. Entre las partes involucradas ya existían denuncias previas y acusaciones cruzadas, lo que evidencia un conflicto sostenido que habría motivado el nuevo enfrentamiento.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se desencadenó la agresión que terminó con una de las jóvenes hospitalizada. (Con información del Reporte100.7)

Temas:

Bajada Grande Adolescente Golpes Hospital Paraná
