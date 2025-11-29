Dos mujeres murieron en un choque múltiple en Buenos Aires

Un violento accidente entre una camioneta, un automóvil y una bicicleta dejó dos víctimas fatales y dos heridos graves en barrio porteño de Monserrat.
Una trágica noche se vivió este viernes en el barrio porteño de Monserrat, donde un violento choque múltiple dejó como saldo la muerte de dos mujeres y otras dos personas internadas en grave estado. El siniestro ocurrió minutos antes de las 22:00, en el cruce de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo, en el límite con Puerto Madero.
De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el incidente involucró a una camioneta, un automóvil Citroën C3 y una bicicleta. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron con gran violencia y, producto del impacto, una ciclista que circulaba por la zona también fue embestida.
El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles del operativo desplegado tras el primer llamado al 107, que ingresó a las 21:53. “Al llegar, nos encontramos con un impacto violento entre una camioneta y un Citroën, el cual terminó prácticamente abrazado a un árbol debido a la fuerza del choque”, explicó el funcionario.
Los equipos de emergencia constataron en el lugar el fallecimiento de una joven de 24 años, quien permanecía atrapada dentro del automóvil siniestrado.
“Lamentablemente, no se pudo hacer nada para reanimarla”, confirmó Crescenti.
Segunda víctima: la ciclista
La otra víctima fatal fue la ciclista, una mujer de 27 años, que sufrió heridas gravísimas tras ser atropellada. Fue trasladada de urgencia al Hospital Cosme Argerich, donde ingresó en estado crítico. Pese al intenso trabajo del equipo médico en el shock room, su muerte fue confirmada poco después del ingreso.
Heridos en estado reservado
Además de las dos mujeres fallecidas, otras dos personas —un hombre y una mujer— fueron derivadas al Hospital Argerich. Ambos presentan politraumatismos de distinta consideración y permanecen internados bajo pronóstico reservado, según el último parte médico difundido por fuentes hospitalarias.
Investigación en marcha
La Fiscalía de turno dispuso diversas pericias para determinar cómo se produjo el impacto, qué maniobras antecedieron a la colisión y si alguno de los conductores involucrados cometió una infracción previa. Personal de la Policía de la Ciudad trabajó durante la madrugada para realizar mediciones y relevar evidencia en la zona.
La esquina donde ocurrió el siniestro permaneció parcialmente cortada mientras avanzaban los trabajos periciales. La tragedia generó conmoción entre vecinos y transeúntes que circulaban por el sector en ese momento. (NA)