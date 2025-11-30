 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Según informe privado

Repartidor de aplicación debe entregar más de 15 pedidos diarios para no ser pobre

Un informe reveló que un repartidor debe hacer 461 viajes para cubrir la Canasta Básica de un hogar tipo. El ingreso promedio fue de $2.553 por pedido. Se busca visibilizar el esfuerzo económico que implica el trabajo en plataformas.

30 de Noviembre de 2025
Un repartidor tiene que entregar más de 15 pedidos diarios para no ser pobre.
Un repartidor tiene que entregar más de 15 pedidos diarios para no ser pobre. Foto: (Clarín).

La Fundación Encuentro reveló el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), un nuevo indicador que busca visibilizar el esfuerzo económico que implica el trabajo en plataformas de delivery.

El primer resultado es contundente: en septiembre de 2025, un repartidor debió completar 461 pedidos promedio para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes y no caer en la pobreza.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el indicador traduce los costos de vida a la unidad de medida más representativa del sector: el viaje realizado. El valor del pedido promedio (sin propinas) se ubicó en $2.553,6 (promedio entre Rappi y PedidosYa).

 

La medida del esfuerzo en pedidos

 

El APP se complementa con una serie de mediciones que dimensionan el costo de vida en la unidad transaccional del repartidor:

 

Sostener un Hogar (4 pers.): 461 pedidos.

Alquiler Promedio CABA: 271 pedidos.

Crianza de un Hijo: 190 pedidos.

Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM): 126 pedidos.

Canasta Alimentaria (individual): 67 pedidos.

Monotributo (Cat. A): 15 pedidos.

Llenar un Tanque de Nafta: 2 pedidos.

 

Ausencia de parámetros salariales

 

El informe subraya que el APP es esencial porque, a diferencia de otros sectores, en las plataformas de reparto no existe un parámetro de referencia sobre salarios o condiciones. La ausencia de métricas objetivas dificulta el diagnóstico sobre la capacidad adquisitiva de un sector compuesto principalmente por jóvenes y migrantes.

 

El APP busca transparentar que el ingreso disponible de un repartidor (que cubre costos de combustible, mantenimiento y datos móviles) depende de factores ajenos a su control, como la demanda, el clima y los algoritmos de la plataforma. (Fuente: NA)

