Joven resultó herida tras ser golpeada con una plantera arrojada por su vecino en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una disputa entre dos familias del barrio Paraná XX terminó con una joven internada en el Hospital San Martín luego de ser golpeada en el rostro con una pesada plantera. La Policía investiga el grave episodio denunciado por los vecinos.
Conflicto vecinal en Paraná dejó una joven herida. Un violento episodio ocurrido este sábado por la noche en el barrio Paraná 20 dejó como saldo a una joven de 20 años internada en el Hospital San Martín tras recibir el impacto de una plantera de material arrojada desde el fondo de una vivienda lindera. Según informaron vecinos a Reporte 100.7, el incidente forma parte de un conflicto de larga data entre dos familias del sector, cuyos enfrentamientos vienen escalando en agresividad.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, la discusión se tornó extremadamente tensa cuando un hombre mayor habría arrojado la pesada plantera desde el piso posterior de la casa contigua. El objeto impactó de lleno en su rostro, provocándole lesiones de consideración que motivaron su urgente traslado al centro de salud de referencia en la capital entrerriana.
Agresiones cruzadas y animales lesionados
Vecinos que presenciaron parte del enfrentamiento señalaron que la violencia no se limitó al lanzamiento del objeto contundente. Indicaron que una de las partes habría utilizado perros para atacar a los integrantes de la otra familia, lo que también derivó en lesiones en algunos de los animales involucrados.
Los relatos coinciden en que la disputa alcanzó un nivel de descontrol pocas veces visto en el barrio, lo que generó temor entre quienes viven en la zona. “Hace tiempo que vienen peleando, pero esta vez se fue de las manos”, comentaron residentes visiblemente preocupados.
Intervención policial y avance de la investigación
Ante el grave suceso, personal de Comisaría 12 se hizo presente de inmediato y comenzó las actuaciones para reconstruir el origen del conflicto y determinar responsabilidades. Desde la dependencia confirmaron que ya existen denuncias radicadas y que se está recopilando información para avanzar con la investigación judicial.
La Policía trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de los elementos aportados por los vecinos. No se descartan nuevas imputaciones en el marco de la causa, teniendo en cuenta la gravedad de las agresiones denunciadas.
Preocupación en el barrio por el incremento de la violencia
El hecho generó una fuerte preocupación entre los habitantes del barrio Paraná 20, quienes aseguran que los enfrentamientos entre estas dos familias han ido en aumento y temen que la situación derive en episodios aún más graves. “Estamos todos en alerta, no sabemos cómo puede seguir esto”, expresaron. (Con información de Reporte 100.7)