Policiales Fue encontrada en Rosario

Hallaron el cuerpo de gendarme desaparecida tras arrojarse al río Paraná en isla entrerriana

30 de Noviembre de 2025
Fue encontrada en Rosario.
Fue encontrada en Rosario. Foto: (web).

El hallazgo se produjo a la altura de la Terminal Fluvial de Rosario. Tras recuperar el cuerpo, se confirmó que pertenecía a Ojeda, quien había sido vista por última vez en Isla Verde, un parador ubicado en jurisdicción de Entre Ríos.

La Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad confirmaron este domingo, el hallazgo del cuerpo de la gendarme Caren Itatí Ojeda, que había desaparecido el pasado jueves luego de tirarse al río Paraná en la zona de islas en jurisdicción de Entre Ríos.

Testigos denunciaron que vieron el cuerpo de una mujer flotando en el río a la altura de la Estación Fluvial, en horas del mediodía. Eso activó una serie de rastrillajes de Prefectura que luego permitieron encontrar e identificar a la mujer, de 32 años, quien había sido vista por última vez en Isla Verde, un parador ubicado en jurisdicción de Entre Ríos.

 

La gendarme estaba junto a un grupo en las aguas del Paraná en el marco de una tarde de mucho calor en la región y ella fue la única que no salió a flote. Fue en el parador Isla Verde, en isla La Invernada, publicó Rosario3.

Tres días después, el cuerpo de la chica fue encontrado varios kilómetros hacia el sur en una zona cercana a La Fluvial.

 

La desaparición de la gendarme en el río Paraná

 

La mujer, personal de Gendarmería Nacional, fue vista por última vez el jueves pasado mientras se encontraba en una zona de islas. Desde entonces, Prefectura desplegó un operativo especial con embarcaciones, personal especializado y tareas de patrullaje en distintos sectores del río.

 

Las autoridades trabajaron durante tres días hasta que, finalmente, localizaron el cuerpo este domingo. La causa quedó en manos de la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

Temas:

Paraná Prefectura Río gendarme desaparecida
