Detuvieron a sujeto que robó una tarjeta bancaria con la clave anotada y la utilizó para extracciones

Una mujer de 77 años denunció el robo de su tarjeta bancaria, que guardaba junto a la contraseña. Tras identificar al autor mediante registros fílmicos, la Policía allanó su vivienda en Nogoyá y detuvo al sospechoso.
Una mujer de 77 años denunció en Nogoyá el robo de su tarjeta bancaria, que guardaba junto a la contraseña. El hecho ocurrió el 14 de noviembre y, según informó a la Policía, la damnificada advirtió que el delincuente comenzó a utilizar el plástico para realizar extracciones.
Con el avance de la investigación, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá analizó los registros fílmicos del banco, mediante un Oficio Judicial. Allí se constató el uso de la tarjeta de débito y se logró visualizar al autor del ilícito. Se trataba de un joven conocido por otras investigaciones, oriundo de la ciudad.
Allanamiento y secuestro de elementos
La Fiscalía autorizó un allanamiento solicitado por la policía en el domicilio del acusado. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir susceptibles de pericias, un teléfono celular, una licuadora de mano perteneciente a la damnificada y una cartera.
El sospechoso fue detenido y alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Investigación Penal Preparatoria. Fuentes policiales indicaron que quedó seriamente comprometido por los elementos recolectados.
Causa judicial por defraudación especial
La Fiscalía de Nogoyá inició una causa por “Defraudación Especial”, en la que el joven quedó imputado. Los investigadores señalaron que el material fílmico, los elementos secuestrados y las declaraciones incorporadas podrían ser considerados como pruebas al momento de evaluarse una eventual pena.
La investigación continúa para determinar la cantidad de movimientos realizados con la tarjeta y el perjuicio económico ocasionado a la damnificada.