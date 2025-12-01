 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales San Benito

Le robó la bicicleta a la hermana de su amigo y la vendió: su propia madre lo denunció 

La madre de un adolescente alertó a la Policía de San Benito que su hijo tenía una bicicleta ajena. Luego se constató que era robada y la había vendido. 

1 de Diciembre de 2025
La bicicleta robada y vendida por el menor que recuperó la policía
La bicicleta robada y vendida por el menor que recuperó la policía

La madre de un adolescente alertó a la Policía de San Benito que su hijo tenía una bicicleta ajena. Luego se constató que era robada y la había vendido. 

Un menor de 17 años le robó la bicicleta a la hermana de su amigo y luego la vendió. Su propia madre denunció el hecho y la policía pudo recuperar el rodado.

 

El episodio ocurrió en el mediodía de este lunes en la localidad de San Benito. Una mujer se comunicó con la dependencia policial para informar que su hijo había regresado al hogar con una bicicleta que no le pertenecía y que intentaba venderla en inmediaciones de calle Rivadavia.

 

Ante el aviso, los efectivos iniciaron la búsqueda del adolescente y lograron localizarlo poco después. Al ser entrevistado, el menor admitió que ya había vendido la bicicleta a un ciudadano de la zona.

Con la información brindada por el joven, los agentes se dirigieron al domicilio del comprador. El hombre manifestó que desconocía la procedencia del rodado y entregó la bicicleta de manera voluntaria. Se trataba de una unidad marca SLP, modelo Pro 29, que quedó secuestrada.

 

Posteriormente, se verificó que el menor había sustraído la bicicleta del domicilio de un amigo y que pertenecía a la hermana del mismo.

 

Comunicada la situación, la fiscal de menores ordenó el secuestro formal de la bicicleta y su posterior entrega a la damnificada.

 

 

