Policiales Autovía Artigas

Había agua acumulada en la ruta, perdió el control y despistó

Un automovilista perdió el control de su auto cuando se dirigía por la Autovía Artigas rumbo a Paraguay. Según dijo pasó por un “espejo de agua” y terminó despistando. 

1 de Diciembre de 2025
Así quedó el auto tras el despiste en la autovía Artigas
Así quedó el auto tras el despiste en la autovía Artigas

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 235 de la autovía “José Gervasio Artigas”; donde un automóvil terminó en la banquina luego de que su conductor perdiera el control tras pasar por un “banco de agua acumulada”, en la calzada.

 

Personal de la Comisaría de Colonia Yeruá intervino en el siniestro vial ocurrido en el kilómetro 235 de la Ruta Nacional 14.

En el lugar, un hombre de 42 años que viajaba desde Merlo, Buenos Aires, con destino a Paraguay a bordo de un automóvil marca Honda Civic relató que, al encontrarse con un importante “espejo de agua” sobre la calzada, perdió el control del vehículo, despistando y finalizando en la banquina.

 

Pese al impacto, no sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales en el rodado. La autovía permaneció despejada y se convocó a una grúa particular para retirar el vehículo, indica Diario Río Uruguay.

 

Temas:

despiste Autovía Artigas espejo de agua Ruta
