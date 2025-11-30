Realizaron allanamientos en Paraná por robo calificado a un menor de edad e incautaron armas

la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, bajo la dirección de la Dra. Melisa Saint Paul, llevó a cabo allanamientos en dos viviendas ubicadas en la ciudad, en la intersección de Div de Los Andes y Las Vías. El operativo fue parte de la investigación de un robo calificado ocurrido a un menor de edad, y tenía como objetivo principal la búsqueda de armas de fuego y una bicicleta específica vinculada al robo.

La orden de allanamiento se ejecutó después de una investigación preliminar que permitió identificar las viviendas como puntos clave donde podrían encontrarse los elementos robados y las armas utilizadas en el ilícito. Durante los operativos, se encontraron elementos clave que ampliaron la información sobre el hecho.

Armas de fuego y municiones encontradas en la vivienda

En el allanamiento realizado en una vivienda del sur de Paraná, se descubrieron diversas armas de fuego de fabricación casera. Entre los elementos hallados se encontraban un revólver calibre .22, marca Pasper, junto con un almacén cargador apto para calibre 9.19 mm. También se encontraron tres cartuchos de 9.19 mm percutidos, aunque no disparados, y una vaina servida calibre 9.19 mm, lo que constituye evidencia relevante para la causa.

Además, se hallaron varios cartuchos de fogueo, incluidos cuatro de calibre .22 corto y uno de calibre .25. Este hallazgo no solo refuerza la investigación del robo calificado, sino que también podría estar relacionado con otros delitos en la zona. El propietario de la vivienda fue notificado de la situación, se procedió a su identificación y quedó supeditado a la causa.

Secuestro de elementos y pericias en marcha

La Dra. Melisa Saint Paul, fiscal a cargo del caso, ordenó el secuestro de todas las armas y municiones encontradas durante los allanamientos. Además, solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias balísticas y fotográficas necesarias.