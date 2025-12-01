 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Control vial detectó estupefacientes en un operativo rutinario

Secuestraron marihuana durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 12

Un control vial en la ruta 12, en Nogoyá permitió incautar pequeñas cantidades de cannabis transportadas por cuatro hombres en una camioneta.

1 de Diciembre de 2025
La marihuana incautada
La marihuana incautada

Un control vial en la ruta 12, en Nogoyá permitió incautar pequeñas cantidades de cannabis transportadas por cuatro hombres en una camioneta.

Durante un control en el Puesto de Control Vial Nogoyá, sobre la Ruta Nacional 12 se realizó un secuestro de marihuana y la identificación de cuatro hombres. El procedimiento ocurrió alrededor de las 19:00 y se llevó a cabo junto al personal de la División Drogas Peligrosas de la departamental.

Según se informó, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Strada Freedom 1.3 doble cabina, color blanco, que circulaba de oeste a este. El vehículo era conducido por un joven de 20 años, oriundo de la ciudad de Nogoyá, quien viajaba acompañado de otros tres hombres, todos mayores de edad.

 

Al descender la ventanilla, los agentes percibieron desde el exterior un fuerte olor a cannabis. Inmediatamente, intervino el can detector “Roco” junto a su guía, marcando la posible presencia de estupefacientes dentro del habitáculo.

En ese momento, los ocupantes del rodado manifestaron portar pequeñas cantidades de marihuana y expresaron su voluntad de entregarlas. La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Nogoyá, que ordenó la identificación de los masculinos y el secuestro del material hallado.

 

Con la presencia de testigos civiles, la policía secuestró una bolsa de tela tipo cartera con tiras negras que contenía una tijera plateada, un picador violeta, papelillos marca OCB y una bandeja del mismo color. Sobre ella se encontró una sustancia vegetal verde con un peso de 12 gramos, que reaccionó de manera positiva al test para cannabis sativa.

 

Además, se incautó una servilleta de papel que contenía una sustancia vegetal verde amarronada, con un peso de 3 gramos, que también arrojó resultado positivo a marihuana. Finalmente, se secuestraron un picador de lata gris y más papelillos OCB.

Las cuatro personas quedaron supeditadas a la causa por supuesta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566, que regula el narcomenudeo en Entre Ríos.

Nogoyá Control Vial Ruta 12 marihuana
