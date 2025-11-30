 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Gualeguaychú

Un nene y tres adultos resultaron heridos tras volcar en la Ruta Nacional 14

Un niño y tres adultos resultaron heridos luego de que el automóvil en el que viajaban volcara en la Ruta Nacional 14, cerca de Gualeguaychú.

30 de Noviembre de 2025
Así quedó el auto.
Así quedó el auto. Foto: R2820.

Un violento vuelco se registró este domingo a la tarde en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 52.5, en cercanías de Gualeguaychú, dejando como saldo cuatro personas heridas. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.30 horas, cuando un Renault Logan de color negro perdió el control y terminó volcando después de impactar contra una alcantarilla de acceso a una estación de servicios de GNC.

 

El vehículo, que circulaba de sur a norte, sufrió el impacto con la alcantarilla y, como resultado, volcó sobre la zona de préstamo de la autopista. Afortunadamente, pese a la magnitud del accidente, las lesiones que sufrieron los ocupantes fueron catalogadas como leves, y no hubo víctimas fatales. Los afectados, entre ellos un niño, dos mujeres y un hombre, fueron rápidamente asistidos en el lugar.

 

Foto: R2820.
Foto: R2820.

 

Rescate y atención médica inmediata

 

Al momento del accidente, se activó un rápido operativo de rescate que involucró a personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. Los bomberos trabajaron arduamente para liberar a las víctimas atrapadas en el interior del vehículo. Tras completar el rescate, las cuatro personas fueron derivadas de urgencia a la guardia del Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde recibieron atención médica inmediata.

 

Según los informes de los Bomberos, las heridas de los ocupantes del Renault Logan fueron de carácter leve. No obstante, debido a la violencia del vuelco, todos fueron evaluados para descartar posibles lesiones internas o fracturas. La intervención oportuna de los equipos de rescate evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves. (Con información de R2820)

 

Temas:

vuelco ruta 14 Gualeguaychú
