Durante un control en las islas de Diamante, secuestraron dos escopetas y cartuchería

Personal de la Comisaría Flotante de Diamante incautó dos armas calibre 16 y cartuchería a dos hombres que se encontraban en un campamento sin la documentación correspondiente.
Un operativo de rutina realizado por efectivos de la Comisaría Flotante, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, culminó con el secuestro de dos escopetas y cartuchería en una zona de islas del departamento Diamante. El procedimiento se registró el jueves durante recorridas náuticas sobre el río Paraná.
Personal policial navegaba a la altura de la boya 490, frente a Puerto Gaboto (Santa Fe), cuando procedió a controlar un campamento temporario ubicado en una de las islas. Allí identificaron a dos hombres mayores de edad, oriundos de las localidades santafesinas de Gaboto y Maciel.
Los individuos caminaban dentro de la zona insular con un carpincho y portando dos escopetas calibre 16 junto a su cartuchería. Según se indicó, ninguno de ellos contaba con la documentación requerida por ley ni pudo acreditar la propiedad de las armas.
Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Diamante, que ordenó el secuestro de las armas de fuego. Las dos personas quedaron identificadas y supeditadas a la causa por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.
En paralelo, se inició un expediente contravencional por la presunta infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, debido al abatimiento del animal y la actividad desarrollada sin habilitaciones.