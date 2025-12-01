Durante un control en las islas de Diamante, secuestraron dos escopetas y cartuchería

Un operativo de rutina realizado por efectivos de la Comisaría Flotante, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, culminó con el secuestro de dos escopetas y cartuchería en una zona de islas del departamento Diamante. El procedimiento se registró el jueves durante recorridas náuticas sobre el río Paraná.

Personal policial navegaba a la altura de la boya 490, frente a Puerto Gaboto (Santa Fe), cuando procedió a controlar un campamento temporario ubicado en una de las islas. Allí identificaron a dos hombres mayores de edad, oriundos de las localidades santafesinas de Gaboto y Maciel.

Los individuos caminaban dentro de la zona insular con un carpincho y portando dos escopetas calibre 16 junto a su cartuchería. Según se indicó, ninguno de ellos contaba con la documentación requerida por ley ni pudo acreditar la propiedad de las armas.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Diamante, que ordenó el secuestro de las armas de fuego. Las dos personas quedaron identificadas y supeditadas a la causa por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

En paralelo, se inició un expediente contravencional por la presunta infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, debido al abatimiento del animal y la actividad desarrollada sin habilitaciones.