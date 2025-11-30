 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Diamante

Un auto volcó en un camino rural entrerriano, pero sus ocupantes resultaron ilesos

30 de Noviembre de 2025
El Ford Ka que volcó en el camino rural.
El Ford Ka que volcó en el camino rural. Foto: P.E.R.

En la tarde de este domingo, personal de la Comisaría General Alvear, que se encontraba realizando tareas preventivas en los caminos rurales y costeros de la zona, acudió rápidamente a un siniestro vial ocurrido en una de las rutas secundarias. Un Ford Ka, que transitaba por un camino con pendiente, perdió el control en una curva y terminó volcando.

 

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a los dos ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer de 22 años, quienes afortunadamente no presentaban lesiones. Según relataron los involucrados, al intentar girar en una curva pronunciada, el automóvil sufrió un deslizamiento debido al desnivel del terreno, lo que provocó el vuelco del rodado. Afortunadamente, el incidente no dejó consecuencias físicas, aunque el automóvil sufrió daños materiales.

 

vuelco General Alvear Departamento Diamante
