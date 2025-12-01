 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Delincuente rompió vidriera y robó dinero de caja registradora en verdulería de Paraná

Un hombre fue detenido tras romper la vidriera de una verdulería de calle Alem de Paraná y sustraer dinero de la caja. Fue localizado a pocas cuadras y quedó detenido

1 de Diciembre de 2025
Delincuente rompió vidriera y robó la recaudación en verdulería de Paraná
Delincuente rompió vidriera y robó la recaudación en verdulería de Paraná

Un hombre fue detenido tras romper la vidriera de una verdulería de calle Alem de Paraná y sustraer dinero de la caja. Fue localizado a pocas cuadras y quedó detenido

Un delincuente fue detenido este 1 de diciembre luego de haber ingresado a la verdulería Frutella tras romper la vidriera del local ubicado en Leandro N. Alem 915. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre dentro del comercio.

 

Cuando los móviles policiales llegaron al lugar, un transeúnte relató que había visto salir del local a un sujeto pocos minutos antes. Con esa información, los funcionarios comenzaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones.

Detención

Durante el patrullaje, los uniformados localizaron a un hombre en calle Posada, entre avenida Ramírez y Brasil, cuya descripción coincidía con la aportada por el testigo. Al identificarlo, encontraron en su poder aproximadamente $10.050, monto que coincidía con el dinero denunciado como faltante de la caja registradora.

Los efectivos confirmaron que el sujeto había forzado el ingreso dañando la vidriera para acceder al interior del comercio y cometer el robo.

Temas:

Comercio Paraná diciembre
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso