Policiales Misiones

Buscan a seis presos fugados de una comisaría: hicieron un boquete en la pared del baño del calabozo

La fuga se advirtió pasada la medianoche, cuando personal de guardia revisó las instalaciones y notó un boquete en la pared del baño de uno de los calabozos. Ya se abrió un sumario administrativo para determinar responsabilidades en la guardia de los presos.

1 de Diciembre de 2025
Intensa búsqueda de seis presos prófugos
Intensa búsqueda de seis presos prófugos

Seis presos se fugaron de una comisaría en la provincia de Misiones y hay un amplio operativo cerrojo en la ciudad de Bernardo de Irigoyen en el que participan drones, canes y hasta hay apoyo por parte de la Policía de Brasil.

 

La fuga tuvo lugar este lunes por la madrugada en la comisaría de Bernardo de Irigoyen cuando personal de guardia encontró un boquete en la pared del baño del calabozo.

 

De este modo, se determinó que siete reclusos se habían dado a la fuga, motivo por el cual se dio inicio a un operativo para dar con los fugados.

 

Desde el medio Primera Edición revelaron la identidad de los presos: Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Alvez.

 

Este último logró ser recapturado tiempo después en cercanías de la dependencia policial y ya fue puesto a resguardo, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los procedimientos son en Bernardo de Irigoyen, con ayuda de drones, canes y apoyo de la Policía de Brasil

Aun así, las autoridades confirmaron que todavía continúan los procedimientos para dar con los otros seis prófugos, por lo que se solicitó ayuda a la Policía de Brasil ante la posible escapatoria hacia el país vecino por pasos fronterizos ilegales.

 

La Unidad Regional XII desplegó controles de acceso, rastrillajes en zonas de monte y patrullajes. Se utilizaron drones, canes rastreadores y hasta grupos tácticos.

 

En paralelo, la fiscalía de turno lleva a cabo una investigación contra los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga para saber si existe la posible connivencia.

Temas:

fuga de presos misiones
