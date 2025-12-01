 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Le reclamaron por el pago del alquiler, se enfureció y rompió el vidrio de una ventana

El hecho ocurrió al mediodía en calle Romina Iturrain. El acusado, de 57 años, reaccionó con violencia cuando le reclamaron el pago del alquiler y terminó arrestado por daños y amenazas.

1 de Diciembre de 2025
El hecho ocurrió al mediodía en calle Romina Iturrain. El acusado, de 57 años, reaccionó con violencia cuando le reclamaron el pago del alquiler y terminó arrestado por daños y amenazas.

Un violento episodio se registró en el mediodía de este lunes en calle Romina Iturrain, de la ciudad de Paraná, donde personal de Comisaría Quinta intervino tras un llamado que alertaba sobre una pelea entre vecinos. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre de 57 años fuera de control, gritando y lanzando amenazas hacia otro vecino que permanecía dentro de su vivienda.

 

De acuerdo con lo informado, en medio del ataque de ira el agresor rompió el vidrio de una ventana del domicilio, lo que agravó la situación y motivó la inmediata actuación policial.

 

Tras demorar al individuo, los uniformados dialogaron con el damnificado, quien detalló que el conflicto se desencadenó por el pago del alquiler. Explicó que, al reclamarle el monto correspondiente, el hombre reaccionó de manera violenta, lo insultó, lo amenazó y terminó provocando daños en la propiedad.

Con la información reunida, la Policía comunicó lo sucedido al fiscal en turno, quien dispuso la detención del autor de los hechos. El hombre fue trasladado y quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.

 

Temas:

Detenido Paraná conflicto alquiler calle Romina Iturrain Comisaría Quinta
