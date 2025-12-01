Le reclamaron por el pago del alquiler, se enfureció y rompió el vidrio de una ventana

Un violento episodio se registró en el mediodía de este lunes en calle Romina Iturrain, de la ciudad de Paraná, donde personal de Comisaría Quinta intervino tras un llamado que alertaba sobre una pelea entre vecinos. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre de 57 años fuera de control, gritando y lanzando amenazas hacia otro vecino que permanecía dentro de su vivienda.

De acuerdo con lo informado, en medio del ataque de ira el agresor rompió el vidrio de una ventana del domicilio, lo que agravó la situación y motivó la inmediata actuación policial.

Tras demorar al individuo, los uniformados dialogaron con el damnificado, quien detalló que el conflicto se desencadenó por el pago del alquiler. Explicó que, al reclamarle el monto correspondiente, el hombre reaccionó de manera violenta, lo insultó, lo amenazó y terminó provocando daños en la propiedad.

El detenido por violento conflicto por el pago del alquiler

Con la información reunida, la Policía comunicó lo sucedido al fiscal en turno, quien dispuso la detención del autor de los hechos. El hombre fue trasladado y quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.