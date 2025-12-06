El encuentro “Mi Banda Interior 2025” reunió a talentosos grupos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Con bandas de toda la provincia, el evento se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones. La ganadora viajará a Mar del Plata con todos los gastos pagos.
Este sábado, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se convirtió en el epicentro de la música local con la realización del casting en vivo del evento “Mi Banda Interior 2025”. La cita, que comenzó cerca del mediodía, reunió a bandas provenientes de distintas localidades de la provincia, incluidas Diamante, Santa Fe y otras ciudades cercanas, que compiten por un lugar en el certamen nacional.
Luciana Salazar, una de las organizadoras del evento, expresó su entusiasmo por la convocatoria y la respuesta de las bandas: “Estamos con la séptima banda que va a tocar en este certamen, donde la ganadora irá a Mar del Plata con todo pago”. La propuesta no solo ofrece visibilidad a los músicos locales, sino también una oportunidad única para destacar en el escenario nacional. Salazar también destacó el nivel de las presentaciones: “Hay mucha gente acompañando también. Hay sonidistas, los encargados de la técnica y las bandas que son increíbles. Hay muy buen nivel”.
El evento se desarrolla con un alto nivel de organización, en el que se incluyen técnicos, sonidistas y un equipo que asegura la calidad del certamen. Las bandas participantes están siendo evaluadas en varios aspectos, desde la interpretación hasta la puesta en escena y el sonido. El jurado encargado de calificar las presentaciones está compuesto por músicos de renombre, como Seba López y Alejandro Bravo, quienes conocen profundamente el mundo de las bandas. “Tenemos un jurado de lujo, a tres personas que saben mucho de música. Tenemos a gente que ha estado en bandas, como Seba López y Alejandro Bravo. Ellos van a estar puntuando”, detalló Luciana.
El sistema de selección y el jurado de lujo
El proceso de selección de la banda ganadora está basado en una puntuación que contempla tres categorías: interpretación, sonido y puesta en escena. Cada jurado asigna una puntuación de cinco puntos por categoría, y al final, la banda que haya acumulado la mayor cantidad de puntos será la vencedora del certamen.
El evento no solo tiene como objetivo encontrar a la banda ganadora, sino también promover el talento local y regional. Salazar añadió sobre el desarrollo del evento: “Es una cuestión cultural de querer mostrar el talento en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Realmente queremos, además de la banda ganadora, que muestren lo que tienen para dar”.