Con un gol de Lautaro, Inter venció al Como de Nico Paz y trepó a la cima de la Serie A

Lautaro Martínez abrió el marcador y anotó su séptimo gol de la temporada, en una victoria contundente de Inter sobre Como por 4-0.
Inter de Milán logró una goleada por 4-0 ante Como en la fecha 14 de la Serie A, con un gol temprano de Lautaro Martínez, quien sigue demostrando su gran momento en la liga italiana. El delantero argentino, que anotó a los 11 minutos del primer tiempo, le dio al Nerazzurro un valioso triunfo que los llevó a la cima de la tabla, aunque de forma parcial. Como, que contó con Nicolás Paz y Valentín Perrone como titulares, no pudo frenar el poderío ofensivo de los locales.
El gol de Lautaro llegó luego de una jugada de lujo del mediocampista brasileño Luis Henrique, quien desbordó por la derecha y envió un centro perfecto para que el Toro le ganara el duelo a su defensor y rematara al palo derecho del arquero Jean Butez. Este tanto significó el séptimo de Martínez en la actual Serie A, alcanzando así el primer puesto de los goleadores de la liga, por encima de Riccardo Orsolini, atacante de Bolonia. Además, Lautaro alcanzó su gol número 13 en todas las competiciones de la temporada.
Goleada y dominio total de Inter
La victoria de Inter no quedó ahí. Ya en el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Simone Inzaghi completó la goleada con tres goles más. Marcus Thuram aumentó la ventaja a los 59 minutos, seguido de Hakan Çalhanoğlu, quien anotó el tercero a los 80, y Carlos Agusto selló la goleada con un gol en el minuto 86. Con este resultado, el Inter trepó a la cima de la Serie A, a la espera de los demás partidos de la fecha.
Por su parte, Como, con los argentinos Nicolás Paz y Valentín Perrone en el campo, no logró imponerse y sufrió una derrota dolorosa que los deja en una situación complicada en la tabla. Inter, por su parte, continúa demostrando su poder ofensivo y su solidez en defensa, consolidándose como uno de los principales candidatos al título en la Serie A. (Con información de TyC Sports)