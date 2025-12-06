Agustín Canapino quedó a un paso de coronarse campeón con la pole en el TC

Con su séptima “pole position” de la temporada, Canapino lidera el camino hacia su quinto título de Turismo Carretera. Mariano Werner fue tercero.
Agustín Canapino está más cerca que nunca de lograr su quinto campeonato de Turismo Carretera luego de una espectacular actuación en la clasificación del Premio Coronación 2025. El piloto del Canning Motorsports se quedó con la pole position en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, con un tiempo de 1:22.725, y extendió su dominio en la temporada con su séptima pole del año, consolidando su liderazgo en el torneo. El “Titán” superó al Toyota de Marcelo Agrelo por 0s442 y se posiciona como el gran favorito para coronarse campeón si gana la primera serie de mañana.
Con esta nueva pole, Canapino alcanzó su tercera clasificación consecutiva en lo más alto del podio de la clasificación en La Plata, lo que subraya aún más su excelente forma en la temporada. Si mañana logra la victoria en la primera serie, se asegurará el título, ya que ampliaría su ventaja a 68 puntos, mientras que solo quedarán 67,5 en juego. Este nuevo campeonato sería el quinto en la exitosa carrera del piloto de Camaro, que continúa demostrando su consistencia y habilidad en las pistas del Turismo Carretera.
El camino hacia el campeonato: un desempeño imparable
Agustín Canapino llega a esta instancia decisiva de la temporada con una ventaja clave sobre sus rivales, algo que refleja su excelente rendimiento a lo largo del año. La clasificación en La Plata no solo le permitió ganar la pole, sino también dejar en claro que es uno de los pilotos más completos y peligrosos del certamen. La gran diferencia con su principal rival, Marcelo Agrelo, demuestra su capacidad para mantenerse a la vanguardia de la categoría más popular del automovilismo argentino. Además, su desempeño en las últimas fechas ha sido sobresaliente, lo que lo convierte en un contendiente indiscutido para la corona.
La clasificación del sábado fue muy ajustada, con Mariano Werner (Mustang) y Jeremías Olmedo (Mustang) completando los primeros cinco puestos, dejando a los demás pilotos fuera de la pelea por la pole. Sin embargo, la diferencia de 0s442 que marcó Canapino sobre Agrelo no es una casualidad. En las últimas fechas, el piloto de Turismo Carretera ha demostrado una forma espectacular, adaptándose a las condiciones cambiantes de la pista y manteniendo una consistencia que le ha permitido estar siempre en la cima del campeonato. (Con información de Campeones)