Torneo nacional de lucha en la playa del CAE reúne a destacados competidores

REDACCIÓN ELONCE
El evento, con 85 luchadores, tiene un nivel internacional y continúa con las categorías infantiles, U17 y senior. La convocatoria es amplia e inclusiva.
Este sábado, en las primeras horas de la tarde, comenzó el esperado torneo nacional de lucha en la playa del Club Atlético Echagüe (CAE) de Paraná. Con la participación de 85 competidores, la jornada se desarrolla de manera intensa, con un cronograma que abarca casi seis horas de competencia, sin contar las finales. Agustín Musante, uno de los organizadores del evento, expresó su satisfacción por la gran convocatoria: "Tenemos una gran participación. El nivel que se está dando, dado que es un torneo de características internacionales, es bastante elevado", afirmó Musante.
Los competidores que se dan cita en la playa del CAE incluyen a atletas de la talla de los representantes mundiales de Argentina y Ucrania. Además, varios luchadores nacionales ubicados entre los primeros puestos del ranking mundial están presentes. "Nos enorgullece traer este tipo de eventos a nuestro club y a la ciudad de Paraná", añadió el organizador, destacando el prestigio de este torneo que reúne a luchadores de élite internacional.
Categorías y participación amplia en el torneo de lucha
El evento no solo tiene lugar en la arena de la playa, sino que también abarca diversas categorías, cubriendo a competidores de todas las edades. En la mañana, se llevó a cabo un encuentro infantil con niños que iniciaron en la disciplina, mientras que en la categoría U17 se registró una excelente convocatoria, tanto en la rama masculina como femenina. En este momento, se están disputando las luchas de la categoría senior, que reúne a los competidores más experimentados.
El torneo no solo ha reunido a jóvenes y adultos, sino que también se destacó por la participación de luchadores de más de 35 años, lo que resalta la inclusión que promueve la organización. “La convocatoria es amplia, no solo se reduce al grupo etario de niños, adolescentes y adultos, sino que también tenemos personas de más de 35 o 40 años practicando esta modalidad”, comentó Musante. Además, destacó que el club cuenta con un total de 50 alumnos, que han logrado destacarse en la lucha greco-romana a nivel nacional.
Mirada hacia los Juegos Odesur
El torneo, además de ser un evento de gran nivel competitivo, también tiene un claro objetivo de proyección internacional. “Ahora vamos por la convocatoria a los Juegos Odesur. Con suerte, vamos a tener varios convocados del club”, afirmó Musante, mirando hacia el futuro de los competidores.