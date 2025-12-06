Anunciaron alerta por tormentas para 10 departamentos entrerrianos: cuándo llegarían y qué se espera

REDACCIÓN ELONCE
Se prevé la llegada de lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para Paraná y otras ciudades entrerrianas a partir del lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para 10 departamentos entrerrianos, debido a las tormentas que se aproximan para este lunes. Los departamentos de Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, San Salvador, Concordia, Feliciano, Federal y Federación serán los principales afectados por la inestabilidad que llegará desde la tarde. Según los pronósticos, se espera que las lluvias se intensifiquen y estén acompañadas por tormentas de variada intensidad, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h.
El SMN advierte que se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 mm a lo largo de la jornada, aunque las tormentas podrían superar esos valores en forma puntual. El fenómeno atmosférico que afecta a la región tendrá características intensas, con lluvias persistentes que se extenderían durante varias horas. Además, se espera que las ráfagas de viento acompañen la tormenta, con una velocidad que rondará los 50 km/h en algunas áreas. La amenaza de granizo también es significativa, lo que hace que la población se prepare para las consecuencias de este evento climático.
¿Cuándo llegarían las tormentas y qué se espera?
Si bien las tormentas comenzarán a desarrollarse en la tarde del lunes, la inestabilidad podría comenzar 24 horas antes. De acuerdo al pronóstico del SMN, ya desde la mañana se anticipan chaparrones intensos acompañados de fuertes ráfagas de viento. Estos vientos estarán inicialmente del sector este, para luego viraje hacia el sur por la noche, con velocidades entre los 42 y 50 km/h.
La jornada de domingo será calurosa con temperaturas de hasta 34°C, pero se espera un notable descenso hacia los 22°C para el lunes, cuando las tormentas alcancen su pico.
Este cambio de tiempo se debe a la presencia de un sistema de baja presión que afecta a la región del Litoral y que generará la inestabilidad propia de esta época del año. A pesar de que el alerta no implica riesgos extremos para la salud, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas estar atentos a las recomendaciones del SMN, debido a la posibilidad de caída de granizo y la rapidez con la que podrían acumularse las precipitaciones.
Recomendaciones y precauciones ante el alerta
Ante el anuncio de las tormentas, las autoridades locales instaron a la población a tomar precauciones, especialmente en las zonas rurales y en caminos que puedan verse afectados por las intensas lluvias. Se espera que la caída de agua en períodos cortos pueda generar anegamientos en algunas calles y rutas. Asimismo, se recomienda evitar circular durante las ráfagas de viento y en caso de granizo, buscar refugio en lugares seguros para evitar lesiones.