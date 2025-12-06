Proyecto de reforma laboral: salario variable, beneficios y cambios clave en el pago

El anteproyecto oficial de la reforma laboral generó un amplio debate en el ámbito laboral y empresarial, al presentar importantes cambios en la estructura salarial y en los beneficios sociales. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de un salario variable, donde el pago no solo dependerá del tiempo trabajado, sino también del rendimiento y la productividad del empleado. Esta nueva modalidad plantea una serie de componentes remunerativos que podrán ser negociados de manera colectiva o, incluso, decididos unilateralmente por el empleador, lo que puede transformar las condiciones laborales en varios sectores.

El texto establece que, además del salario base, se podrán sumar componentes adicionales que, de acuerdo con la negociación, pueden ser transitorios o definitivos, fijos o variables. Estos componentes estarán vinculados tanto al rendimiento individual del trabajador como a aspectos propios de la organización, y serán actualizados en función de lo acordado entre las partes. A diferencia de lo que ocurre actualmente, los empleados no estarán sujetos a una continuidad tácita, lo que implica una mayor flexibilidad para ajustar los salarios en función de la situación económica o las condiciones particulares de cada empresa.

Salario y pagos en especie: cambios en la modalidad de pago

Otro aspecto clave de la reforma laboral es el método de pago de las remuneraciones. El anteproyecto propone que el salario sea abonado en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, en especie, o incluso en alimentos o habitación. Sin embargo, una de las mayores novedades radica en la posibilidad de que los pagos no solo se realicen a través de bancos tradicionales, sino también mediante Proveedores de Servicios de Pago (PSP) como Mercado Pago. Esta medida abriría la puerta a que plataformas como Exchange cripto también sean habilitadas para realizar pagos de sueldos, lo que podría beneficiar a empresas que operan con criptomonedas o servicios digitales.

De acuerdo con el anteproyecto, las remuneraciones en dinero deberán ser depositadas directamente en cuentas bancarias o de PSP abiertas a nombre del trabajador, lo que elimina la opción de pagar en efectivo y busca una mayor transparencia en las transacciones laborales. Esta medida, aunque bien recibida por sectores más tecnológicos, ha generado resistencias en algunos bancos tradicionales, que consideran que esto puede implicar un desafío a su control sobre los pagos salariales.

Beneficios no remunerativos y exenciones para el trabajador

En cuanto a los beneficios sociales no remunerativos, el anteproyecto también plantea cambios significativos. Estos beneficios no generarán aportes ni contribuciones a la seguridad social, lo que implica que no se aplicarán las retenciones habituales sobre estos conceptos. Entre los beneficios establecidos, se encuentran los servicios de comedor y alimentación, el reintegro de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos, así como el equipamiento necesario para el desempeño del trabajador en su puesto. Asimismo, las empresas podrán cubrir los gastos de guardería para trabajadores con hijos menores de 6 años, siempre que no cuenten con instalaciones propias para ello.

Otro beneficio importante son los reintegros de gastos derivados del uso de transporte público o automóvil para fines laborales, así como los gastos de telefonía celular e internet con fines laborales. Estos beneficios adicionales no solo alivian el costo de vida de los trabajadores, sino que también ofrecen un espacio de flexibilidad para las empresas, que podrán ajustar estos pagos según sus capacidades económicas. (Con información de IProfesional)