Policiales Sucedió en las primeras horas del sábado

Se produjo una balacera contra una vivienda de Paraná: buscan a los autores de los disparos

6 de Diciembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se escucharon al menos 10 detonaciones de arma de fuego contra una vivienda de Paraná. La causa está en investigación y la policía busca testimonios de vecinos de la zona.

Ocurrió una balacera contra una vivienda en Paraná. Fue en la madrugada del sábado, precisamente a las cuatro de la mañana, destacaron desde la Comisaría Décimo Cuarta, dependiente de la Jefatura Departamental Paraná, a Elonce.

 

Al menos se escucharon 10 detonaciones de arma de fuego contra la vivienda, lo que motivó el inicio de una investigación por parte de efectivos policiales.

 

Según precisaron, hasta el momento no hay detenidos y no se han realizado allanamientos. La investigación continúa abierta y se trabaja en recabar testimonios de vecinos de la zona.

 

A la madrugada tipo 4 hubo disparos. No tenemos sospechosos y está en investigación abierta la causa. Están tratando de recabar testimonios. Tomó la causa la Fiscalía de Litigación.

 

Temas:

balacera Vivienda Paraná Investigación
