Buscan a un tercer implicado por el robo de cajas fuertes en un edificio de Paraná

La Policía de Entre Ríos avanzó en la investigación del robo de tres cajas fuertes sustraídas del departamento de una mujer de 74 años, en un edificio ubicado sobre calle Malvinas. El hecho ocurrió el pasado 4 de diciembre, cuando desconocidos ingresaron a la vivienda y se llevaron un botín millonario. Este viernes se concretaron nuevos allanamientos en distintos barrios de Paraná, en el marco de las medidas ordenadas por la Justicia.

Dos detenidos y elementos secuestrados

Según informaron a Elonce, los procedimientos incluyeron múltiples allanamientos y registros domiciliarios. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y se secuestró un vehículo presuntamente vinculado al hecho. También se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de relevancia para la causa.

Sin embargo, las fuentes aclararon que el dinero secuestrado no representaría una suma significativa en comparación con lo robado. Los sospechosos quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales y a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para identificar al resto de los participantes.

Cómo fue el millonario golpe

La víctima fue identificada como D.A., integrante de una familia propietaria de una reconocida empresa local. Tiempo antes del robo, la mujer había denunciado la sustracción de las llaves de su vivienda, que fueron tomadas del interior de su automóvil mediante un inhibidor de alarma. Para los investigadores, ese episodio habría sido el inicio del plan delictivo.

El edificio donde ocurrió el robo es de alta gama y cuenta con sistemas de ingreso mediante tarjeta en el frente y llave en la cochera. Los delincuentes habrían utilizado las llaves robadas para acceder por esa última entrada y subir directamente al departamento. Una vez adentro, revisaron cada ambiente y se llevaron tres cajas fuertes.

"Información precisa y un botín millonario"

De acuerdo con los investigadores, los ladrones contaban con datos exactos sobre los movimientos de la víctima, ya que sabían que ese jueves permanecería varias horas fuera de su hogar. La banda actuó con tranquilidad y retiró las cajas sin ser advertida por los vecinos. Según precisó el periodista Javier Aragón, los delincuentes se habrían llevado aproximadamente 300.000 dólares y 10 millones de pesos.

Continúa la búsqueda de un tercer sospechoso

El subjefe de la Departamental Paraná, Hernán Góngora, confirmó que “se busca, además, a un tercer involucrado en el hecho”. Las fuerzas policiales continúan con tareas investigativas para identificarlo y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos. (Fuente: La Voz)